На коленях. Лидер секты в Южной Корее попросил прощения за распространение коронавируса

В знак извинения и сожаления во время пресс-конференции Ли Ман Хи сделал традиционный корейский глубокий поклон, во время которого он опустился на колени.

В Южной Корее зарегистрировано более 4000 случаев заражения вирусом Covid-19; около 60% людей, у которых обнаружено заболевание, - члены этой секты.

"Хотя это не было сделано преднамеренно, многие заразились. Мы старались, как могли, чтобы предотвратить это, но у нас не вышло", - сказал 88-летний лидер секты.

Иск против секты

Судя по всему, прихожане случайно заразили друг друга, а затем многие из них отправились в разные районы Южной Кореи. По некоторым данным, руководство секты держало в секрете список ее членов, в результате чего властям было сложно понять, как и где распространяется вирус.

Но представитель секты сказал в интервью Би-би-си, что они предоставили полный список прихожан и зданий, принадлежащих этой религиозной организации.

В воскресенье власти подали в прокуратуру Южной Кореи иск против 12 лидеров секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", их обвиняют в убийстве, причинении вреда и нарушении закона о контроле за распространением инфекционных заболеваний.

Некоторые из бывших членов секты рассказали агентству Рейтер, что многих молодых последователей Ли Ман Хи вынуждали уйти из дома и жить в общежитиях около церкви. Таким образом они проходили инициацию, которая включает в себя разрыв связей с семьями.

Судный день

Как передает Рейтер, около здания церкви дежурит 54-летняя Ли Ён Ву. Она в слезах рассказывает, что не видела свою дочь уже шесть лет - после того, как та присоединилась к секте.

"Шинь-чонджи" разрушает семьи и разлучает детей со своими родителями, - сказала она. - Я не могу спать, все время думаю, что моя дочь могла заразиться - и сейчас стонет от боли в изоляции".

88-летний Ли Ман Хи называет себя библейским мессией. Он утверждает, что Судный день наступит при его жизни, и тогда 144 тысячи его последователей поднимутся вместе с ним на небеса.

Многие в Южной Корее считают его церковь культом или сектой. Однако сами сторонники Ли Ман Хи жалуются на дискриминацию и предпочитают не афишировать свою деятельность.

88-летний Ли Ман Хи считает себя мессией, чей приход ознаменует конец света Getty Images

Что известно о "Храме скинии свидетельства Шинь-чонджи"