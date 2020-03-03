На коленях. Лидер секты в Южной Корее попросил прощения за распространение коронавируса

Глава южнокорейской христианской секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи" Ли Ман Хи принес извинения всему народу за то, что, судя по всему, именно его паства непреднамеренно распространила новый коронавирус в стране.
В знак извинения и сожаления во время пресс-конференции Ли Ман Хи сделал традиционный корейский глубокий поклон, во время которого он опустился на колени.
В Южной Корее зарегистрировано более 4000 случаев заражения вирусом Covid-19; около 60% людей, у которых обнаружено заболевание, - члены этой секты.
"Хотя это не было сделано преднамеренно, многие заразились. Мы старались, как могли, чтобы предотвратить это, но у нас не вышло", - сказал 88-летний лидер секты.
Иск против секты
Судя по всему, прихожане случайно заразили друг друга, а затем многие из них отправились в разные районы Южной Кореи. По некоторым данным, руководство секты держало в секрете список ее членов, в результате чего властям было сложно понять, как и где распространяется вирус.
Но представитель секты сказал в интервью Би-би-си, что они предоставили полный список прихожан и зданий, принадлежащих этой религиозной организации.
В воскресенье власти подали в прокуратуру Южной Кореи иск против 12 лидеров секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", их обвиняют в убийстве, причинении вреда и нарушении закона о контроле за распространением инфекционных заболеваний.
Некоторые из бывших членов секты рассказали агентству Рейтер, что многих молодых последователей Ли Ман Хи вынуждали уйти из дома и жить в общежитиях около церкви. Таким образом они проходили инициацию, которая включает в себя разрыв связей с семьями.
Судный день
Как передает Рейтер, около здания церкви дежурит 54-летняя Ли Ён Ву. Она в слезах рассказывает, что не видела свою дочь уже шесть лет - после того, как та присоединилась к секте.
"Шинь-чонджи" разрушает семьи и разлучает детей со своими родителями, - сказала она. - Я не могу спать, все время думаю, что моя дочь могла заразиться - и сейчас стонет от боли в изоляции".
88-летний Ли Ман Хи называет себя библейским мессией. Он утверждает, что Судный день наступит при его жизни, и тогда 144 тысячи его последователей поднимутся вместе с ним на небеса.
Многие в Южной Корее считают его церковь культом или сектой. Однако сами сторонники Ли Ман Хи жалуются на дискриминацию и предпочитают не афишировать свою деятельность.
Что известно о "Храме скинии свидетельства Шинь-чонджи"
- Религиозное течение, основанное в 1984 году южнокорейским проповедником Ли Ман Хи.
- 88-летний Ли называет себя мессией из Библии, который придет вместо Иисуса.
- Последователям его учения рассказывают, что Второе пришествие уже состоялось - в образе Ли Ман Хи.
- Аббревиатура "Шинь-чонджи" расшифровывается как "Новое небо и новая Земля".
- Ли Ман Хи утверждает, что Библия написана зашифрованным метафорическим языком, и ее истинный смысл. доступен лишь ему и его последователям.
- Изначально движение существовало только в Южной Корее, но сейчас распространяется и на другие страны.
- Организацию обвиняют в создании культа, ее деятельность вызвала критику и претензии в целом ряде стран.