Тело модели в чемодане: убийцу осудили на девять лет

"Установлено, что 26 июля 2019 года Гареев […[ имея умысел на совершение убийства, нанес своей знакомой 25-летней москвичке более 19 ударов […] предметом, обладающим колющими и колюще-режущими свойствами", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщает издание, также был частично удовлетворён иск семьи погибшей о возмещении морального вреда на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

Напомним, в июле прошлого года в квартире в одном из районов Москвы было обнаружено тело 24-летней модели, бьюти-блогера, участницы конкурса красоты Miss Maxim 2018 Екатерины Караглановой.

Ее обезображенное тело нашли спрятанным в большом чемодане.

Позднее был задержан подозреваемый в убийстве, который на камеру признался, что девушка "многократно его оскорбляла, унижала его сексуальное достоинство и принижала финансовые возможности, и он не смог выдержать. Он нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди".