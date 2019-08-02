Бутики, яхты и кружевное белье: как жила жестоко убитая российская модель

Как мы уже писали, июль принес трагичные вести из Москвы - в квартире было обнаружено тело 24-летней модели, бьюти-блогера, участницы конкурса красоты Miss Maxim 2018 Екатерины Караглановой. Ее обезображенное тело нашли спрятанным в большом чемодане.
Позднее был задержан подозреваемый в убийстве, который на камеру признался, что девушка "многократно его оскорбляла, унижала его сексуальное достоинство и принижала его финансовые возможности, и он не смог выдержать. Он нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди".
При этом не сообщается, в каких отношениях были молодые люди.
Отмечается, что девушка в последнее время вела весьма роскошную жизнь - брендовая одежда из бутиков, путешествия, дорогие рестораны и прочие атрибуты богатой жизни, за которую она, возможно, и поплатилась.
Заглядываем, чем делилась погибшая красавица.
Dear Santorini, I am already missing you...🖤 #santorini#travel#travellife#travelblog#travelgirls#travelgirl#travellifestyle#luxury#lixurygirl#sunset#greece#summertime#beauty#santorinisunset#andronis#andronisluxurysuites#andronisboutiquehotel#stylish#elisabettafranchi #classyoutfit#travelgram#travelaroundtheworld#kati_travels
Как же здорово было вырваться на выходные из московской суеты и провести их в маленькой Баварской деревушке. Свежий воздух, живописное озеро, водопады и, конечно же, Альпы! Иногда такая «подзарядка» просто необходима! Сейчас еду домой: весёленькая , полная сил, с восстановленным режимом дня ( наконец-то!). Теперь я полностью готова включиться в свой обычный ритм «белка в колесе»💪🏽 Конец апреля предстоит сумасшедший 🌪 #travel#travelling#travelblogger#travelaroundtheworld#travelaround#zugspitze#alps#alpsmountains#bavarianalps#eibsee#eibseelake#germany#beautifulgirls#travelgirl#kati_travels
View this post on Instagram
Скажу вам честно, я не любитель долгого шоппинга. Хожу по магазинам по-мужски, по принципу: пришёл-увидел-прикупил. Одежду, сумки, обувь покупаю очень быстро, и, как правило, в голове всегда есть чёткие образы, которые я хотела бы собрать. Но когда дело доходит до выбора белья и купальников, то я впадаю в ступор. Могу часами примерять комплекты и не выбрать ничего путного. Не перевариваю этот процесс! 🤢 Хорошо, что сегодня со мной был мой мудрый советчик ♥️ ☺️ Процесс выбора ускорился в разы. Так что, девчонки, собираясь выбрать очередной комплектик, не забудьте позвать на шоппинг своих мужчин. В этом деле они плохого не посоветуют 👌🏽
View this post on Instagram
Тот самый момент, когда присутствуют все составляющие идеального фото: спокойные белые лошади, новогодний антураж, прекрасная панорама Вены с резиденцией Хофбург на заднем плане. Только вот модель оказалась трусливой и всё испортила 👻 Эх, такой кадр мог бы быть! #travelgram#travelling#travelaroundtheworld#lifeintravel#viena#vienna_austria#viennagram#horses#streetstyle#style#lifeintravel#stylish#vienna_go#viena#austria#travelinaustria#kati_travels
View this post on Instagram
Ну вот и оно-must-have фото любого уважающего себя путешественника ✅ Сегодня в Париже первый за неделю солнечный день и мы наконец-то смогли нормально прогуляться и насладиться видами города 😍 На самом деле я не жалею, что первые несколько дней выдались дождливыми, так как была возможность спокойно осмотреть музеи и изучить историю Франции. Я открыла для себя очень много интересного, даже захотелось побольше почитать и узнать про тот или иной период. Ну а сейчас гулять, гулять, гулять! 💔 #travellife#travelblogger#travelling#louvre#eiffelofficielle#eiffeltower#parislife#parisparis#style#stylish#streetstyle#girl#beautiful#travelaroundtheworld#travelgram#adventures#parisstyle#maxmara#travelguide#travellifestyle#kati_travels
View this post on Instagram
Давненько у меня не было классического отельного отдыха! Так вышло , что последние путешествия были короткими и мега-насыщенными, в стиле "успеть всё за пару дней и выжить" 💪🏽 Поэтому сейчас я с большим удовольствием релаксирую, читаю интересные книги, наслаждаюсь красотой вокруг и общением с близкими, ну и конечно много и сытно кушаю 🐽 Пишите, что бы вам было интересно узнать об отдыхе в Доминикане или о нашем отеле, и я расскажу об этом в следующем посте 📍🌴 #caribe#travelaroundworld #puntacanabeach#pearlbeachclub#dominicanrepublic#dominicana#travelblogger#dominicanrepublic🇩🇴 #travellifestyle#travels#travelling
View this post on Instagram
"Быть настоящей женщиной — удовольствие дорогое. И скупиться тут не стоит. Потому что ты становишься настоящей женщиной только тогда, когда больше похожа на такую, какой хочешь быть."- из к/ф "Всё о моей матери" Педро Альмодовара. Посоветуйте какое-нибудь интересное фестивальное кино на вечер из разряда "не для всех". Где есть над чем подумать и в то же время посмеяться 🙏🏼Что-то наподобие фильмов Вуди Аллена или того же Альмодовара.