Apple выплатит до 500 млн долларов за намеренное замедление работы старых iPhone

Установил новый iOS и захотел новый iPhone. C такой ситуацией сталкивались многие поклонники Apple. Пользователи предполагали, что Apple специально замедляет старые смартфоны, чтобы мотивировать людей купить новую модель. В 2017 году Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей iPhone на более новых системах iOS. Теперь компании предстоит выплатить внушительную сумму в качестве компенсации.
Корпорация Apple заплатит от 310 до 500 миллионов долларов компенсации по коллективному иску о намеренном замедлении работы старых iPhone. Это предусматривает проект мирового соглашения, который еще должен одобрить судья в Калифорнии.
В иске указано, что люди установили новый iOS и смартфон стал работать медленнее, из-за чего они решили, что им пора купить новый iPhone, сообщает "Медуза".
Apple с обвинениями не соглашалось, но все же выплатит компенсации - каждый истец получит 25 долларов.
Компенсации получат бывшие и нынешние владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, телефоны которых работали на iOS 10.2.1 или iOS 11.2 до 21 декабря 2017 года.
Два года назад Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей iPhone на более новых операционных системах iOS, и объяснила это необходимость для продления срока работы батареи телефона.