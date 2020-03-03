Apple выплатит до 500 млн долларов за намеренное замедление работы старых iPhone

Корпорация Apple заплатит от 310 до 500 миллионов долларов компенсации по коллективному иску о намеренном замедлении работы старых iPhone. Это предусматривает проект мирового соглашения, который еще должен одобрить судья в Калифорнии.

В иске указано, что люди установили новый iOS и смартфон стал работать медленнее, из-за чего они решили, что им пора купить новый iPhone, сообщает "Медуза".

Apple с обвинениями не соглашалось, но все же выплатит компенсации - каждый истец получит 25 долларов.

Компенсации получат бывшие и нынешние владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, телефоны которых работали на iOS 10.2.1 или iOS 11.2 до 21 декабря 2017 года.