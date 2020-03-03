У 246 машин VUGD истек срок эксплуатации. На новый автопарк нужны миллионы

Автопарк Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) сильно изношен, и на его восстановление до 2028 года потребуется 85 млн евро. Об этом VUGD сообщило комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Количество техники, имеющейся в распоряжении службы, все еще не соответствует установленным нормам. В прошлом году у VUGD было 246 автомашин с истекшим сроком эксплуатации и только 111 таких, которые эксплуатировались менее 10 лет.

107 автомашин VUGD произведены на базе шасси ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. В этих автомашинах из-за их габаритов невозможно перевозить современные инструменты спасательной службы.

В период с 2014 по 2018 год за 37 млн евро приобретено 84 специальных транспортных средства, но общее количество автомашин от этого не увеличилось, так как списаны старые автомобили.

До 2028 года VUGD необходимо 421 транспортное средство, и на это потребуется 86 млн евро.