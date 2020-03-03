"Без комментариев". За насилие по отношению к восьми детям начали судить приемных родителей

В коридоре суда перед закрытым заседанием находились как обвиняемые - приемные родители, так и несколько несовершеннолетних, которые сидели подальше от них.

На следующем заседании 20 марта в 10 часов утра начнется судебное следствие и будут допрошены двое пострадавших. Затем судебное следствие продолжится.

Обвиняемые с порталом TVNET говорить не захотели, указав, что "без комментариев". И прокурор, пришедшая на заседание суда, давать комментарии отказалась.

На заседание обвиняемые пришли с несколькими пакетами.

Возможное сексуальное насилие

Как ранее уже писал портал TVNET, одна из девочек, росших в семье, согласилась рассказать об увиденном и пережитом.

Девочка рассказала об услышанном от других девочек, в частности, что приемный отец "приставал, трогал грудь, засовывал руки в штаны".

Девочка также допустила, что другие приемные дочери могли допускать это, так как иногда им покупали различные лакомства. Сама эта девочка сексуальное насилие не переживала.

Проблемы с алкоголем

Как портал TVNET ранее выяснил в волости: "Золотом он не был, - охарактеризовал пятидесятилетнего мужчину руководитель волости. - Метался между двух волостей, и так они как-то сблизились. Казалось, что у Зайги собрался".

О том, что у Юриса проблемы с алкоголем, знали все в округе.

И дочь, которая в свое время росла в приемной семье, говорила, что приемный отец алкоголь употреблял довольно часто, кроме того, пьянство не мешало ему управлять автомобилем.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Что выяснила полиция?

Ранее Госполиция попросила прокуратуру начать уголовное преследование приемных родителей, которые на протяжении нескольких лет применяли физическое и эмоциональное насилие по отношению к восьми детям, в том числе две несовершеннолетние девочки пострадали от сексуального насилия.

В один из участков Рижского региона обратились две несовершеннолетние девочки, которые сообщили о происходящем по отношению к ним в приемной семье сексуальном и физическом насилии со стороны приемных родителей.

Стражи порядка незамедлительно начали проверку, а в августе прошлого года - уголовный процесс.

Принимая во внимание объем и сложность расследуемого дела, дальнейшее расследование уголовного процесса перенял отдел Госполиции по борьбе с сексуальными преступлениями.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В ходе следствия выяснилось, что с декабря 2015 года по отношению к двум несовершеннолетним приемным дочерям было применено сексуальное насилие. В свою очередь, с лета 2016 года до зимы 2016/2017 года одну из несовершеннолетних девочек систематически насиловали.

Всего в результате насильственных действий восьмерым детям были причинены физические и эмоциональные страдания, которые происходили систематически в период с 2007 по 2019 год.

По инициативе полиции из приемной семьи были изъяты все несовершеннолетние дети - всего пять, их разместили в кризисном центре. В свою очередь, приемные родители были задержаны, а по их месту жительства прошли обыски.

К женщине 1961 года рождения применена мера пресечения, не связанная с арестом, а мужчина 1968 года рождения арестован, но сейчас мера изменена.