"Без комментариев". За насилие по отношению к восьми детям начали судить приемных родителей
В суде Земгальского района в Огре на скамью подсудимых сели приемные родители, которые в свое время получили престижную награду и семью которых можно было назвать образцовой. Сейчас в ходе следствия выяснилось, что приемные родители применяли по отношению к детям физическое и эмоциональное насилие.
В коридоре суда перед закрытым заседанием находились как обвиняемые - приемные родители, так и несколько несовершеннолетних, которые сидели подальше от них.
На следующем заседании 20 марта в 10 часов утра начнется судебное следствие и будут допрошены двое пострадавших. Затем судебное следствие продолжится.
Обвиняемые с порталом TVNET говорить не захотели, указав, что "без комментариев". И прокурор, пришедшая на заседание суда, давать комментарии отказалась.
На заседание обвиняемые пришли с несколькими пакетами.
Возможное сексуальное насилие
Как ранее уже писал портал TVNET, одна из девочек, росших в семье, согласилась рассказать об увиденном и пережитом.
Девочка рассказала об услышанном от других девочек, в частности, что приемный отец "приставал, трогал грудь, засовывал руки в штаны".
Девочка также допустила, что другие приемные дочери могли допускать это, так как иногда им покупали различные лакомства. Сама эта девочка сексуальное насилие не переживала.
Проблемы с алкоголем
Как портал TVNET ранее выяснил в волости: "Золотом он не был, - охарактеризовал пятидесятилетнего мужчину руководитель волости. - Метался между двух волостей, и так они как-то сблизились. Казалось, что у Зайги собрался".
О том, что у Юриса проблемы с алкоголем, знали все в округе.
И дочь, которая в свое время росла в приемной семье, говорила, что приемный отец алкоголь употреблял довольно часто, кроме того, пьянство не мешало ему управлять автомобилем.
Что выяснила полиция?
Ранее Госполиция попросила прокуратуру начать уголовное преследование приемных родителей, которые на протяжении нескольких лет применяли физическое и эмоциональное насилие по отношению к восьми детям, в том числе две несовершеннолетние девочки пострадали от сексуального насилия.
В один из участков Рижского региона обратились две несовершеннолетние девочки, которые сообщили о происходящем по отношению к ним в приемной семье сексуальном и физическом насилии со стороны приемных родителей.
Стражи порядка незамедлительно начали проверку, а в августе прошлого года - уголовный процесс.
Принимая во внимание объем и сложность расследуемого дела, дальнейшее расследование уголовного процесса перенял отдел Госполиции по борьбе с сексуальными преступлениями.
В ходе следствия выяснилось, что с декабря 2015 года по отношению к двум несовершеннолетним приемным дочерям было применено сексуальное насилие. В свою очередь, с лета 2016 года до зимы 2016/2017 года одну из несовершеннолетних девочек систематически насиловали.
Всего в результате насильственных действий восьмерым детям были причинены физические и эмоциональные страдания, которые происходили систематически в период с 2007 по 2019 год.
По инициативе полиции из приемной семьи были изъяты все несовершеннолетние дети - всего пять, их разместили в кризисном центре. В свою очередь, приемные родители были задержаны, а по их месту жительства прошли обыски.
К женщине 1961 года рождения применена мера пресечения, не связанная с арестом, а мужчина 1968 года рождения арестован, но сейчас мера изменена.
Галерея: Начали судить приемную семью за насилие по отношению к восьми детям