Как улучшить качество воздуха дома?

Одна из больших проблем окружающей среды и в особенности в крупных городах на сегодняшний день – загрязнение воздуха. Загрязнение негативно влияет на здоровье людей и может вызывать различные заболевания. Всемирная организация здравоохранения поделилась данными, что до 90% жителей земли вдыхают загрязнённый воздух, и в результате этой проблемы преждевременно умирают 4,2 миллиона человек.

В тоже время 3,8 миллионов человек страдают из-за загрязнения воздуха у себя дома.

Воздух загрязнён не только на улице, но и дома

Для того, чтобы узнать, что люди знают о загрязнении воздуха и влиянии его на жизнь, в 2018 году IKEA провела "Опрос о чистоте воздуха" (Clean Air Survey).

Участники опроса из семи стран мира: Польша, Германия, Италия, Великобритания, США, Индия и Китай, каждый день носили с собой сенсор качества воздуха, который показал, что с загрязнённым воздухом человек встречается не только на улицах, но и дома, на работе и в других повседневных местах.

"Исследование показало, что большинство людей до конца не оценивают риски загрязнения воздуха, потому, что их не видно невооружённым взглядом – большинство газов, которые являются основным загрязнителем воздуха прозрачные. Люди полагают, что воздух засорён только на улице, а дома мы в полной безопасности. Но это совсем не так, в некоторых городах, воздух в пять раз грязнее в помещениях, чем на улице", – комментирует результаты Инга Филипова, руководитель магазина в Латвии.

В каждом доме может быть представлен коктейль из пыли, шерсти животных, химических веществ после уборки помещений и остатки аэрозолей.

В IKEA появились гардины, которые чистят воздух используя солнечный свет

ФОТО: Пресс-фото

Дизайнеры IKEA совместно с учёными и инженерами из институтов Европы и Азии, разрабатывали предмет интерьера, который помог бы улучшить качество воздуха дома. Так появились гардины GUNRID.

Гардины покрыты минеральным слоем, которые, используя дневной свет и искусственное освещение очищают воздух.

"Это инновационное и в тоже время декоративное решение, которое даёт возможность людям дышать более чистым воздухом и уделять этому вопросу больше внимания. Гардины созданы из полиэстера из переработанных пластмассовых бутылок. Для одной гардины GUNRID необходимо 50 пол-литровых пластмассовых бутылок. При стирке в соответствии с инструкцией, они не потеряют свои очищающие свойства", – рассказывает Филипова.

Несколько советов, как улучшить качество воздуха дома:

1. Порядок в доме. В доме нужна чистота и порядок, необходимо вытирать пыль, но при этом использовать средства, в составе которых нет химических веществ, которые могут загрязнять воздух.

2. Больше растений. Комнатные растения не только выглядят стильно, но и помогают очищать воздух – некоторые растения эффективно абсорбируют органические соединения. Высаживание деревьев рядом с домом поможет улучшить качество воздуха.

3. Использование вытяжки. Выбирайте качественную вытяжку, и при приготовлении блюд, старайтесь сковороду держать дальше от себя. При использовании тостера, советуем ставить его под вытяжку.

4. Использование свечей. Если свечи горят у открытой вентиляции или открытого окна, пламя становится больше и происходит выделение опасных здоровью веществ. После использования свечей и благовоний, старайтесь проветривать помещение.