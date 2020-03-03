Ср, 4.03.2020
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Волшебное 29 февраля: на борту парома Tallink родился ребенок

На пароме Baltic Queen родился ребенок.

ФОТО: Tallink

Если в этом году февраль с 29 днями был необычным, еще более необычное то, что в этот день в море родился ребенок, пишет Rus.Postimees.

В воскресенье, 29 февраля на борту судна Baltic Queen на свет появилась девочка.

"День рождения сможет отмечать каждые четыре года, но история рождения весьма необычная", - написал Tallink.

Предприятие сообщило, что с их стороны девочка и ее семья каждый год будут получать одно бесплатное морское путешествие. "Подарки и теплые пожелания передал лично капитан Baltic Queen".

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