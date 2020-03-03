Волшебное 29 февраля: на борту парома Tallink родился ребенок

Если в этом году февраль с 29 днями был необычным, еще более необычное то, что в этот день в море родился ребенок, пишет Rus.Postimees.
В воскресенье, 29 февраля на борту судна Baltic Queen на свет появилась девочка.
"День рождения сможет отмечать каждые четыре года, но история рождения весьма необычная", - написал Tallink.
Предприятие сообщило, что с их стороны девочка и ее семья каждый год будут получать одно бесплатное морское путешествие. "Подарки и теплые пожелания передал лично капитан Baltic Queen".