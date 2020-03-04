Swedbank предупреждает об SMS-мошенниках

Клиенты Swedbank вновь оказались под атакой мошенников, которые от имени банка рассылают SMS-сообщения со ссылкой на фальшивый сайт.
Swedbank призывает клиентов не поддаваться на попытки мошенничества и напоминает, что банк никогда не будет коммуницировать с клиентами в виде SMS-сообщений со ссылками на сайт.
Банк также призывает обращать внимание на адресную строку сайта банка при вводе своих данных. Если адрес отличается от www.swedbank.lv, вводить коды на такой странице нельзя.
В случае подозрений о случаях мошенничества Swedbank призывает своих клиентов звонить по номеру 67444444.