Ср, 4.03.2020
В наши дни нужно уметь отражать не только военные агрессии, но и болезни, поэтому цивилизованные страны должны в равной мере инвестировать и в оборону, и в медицину. Карлис Ренцис, председатель Латвийской ассоциации молодых врачей

Swedbank предупреждает об SMS-мошенниках

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Клиенты Swedbank вновь оказались под атакой мошенников, которые от имени банка рассылают SMS-сообщения со ссылкой на фальшивый сайт.

Swedbank призывает клиентов не поддаваться на попытки мошенничества и напоминает, что банк никогда не будет коммуницировать с клиентами в виде SMS-сообщений со ссылками на сайт.

Банк также призывает обращать внимание на адресную строку сайта банка при вводе своих данных. Если адрес отличается от www.swedbank.lv, вводить коды на такой странице нельзя.

В случае подозрений о случаях мошенничества Swedbank призывает своих клиентов звонить по номеру 67444444.

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