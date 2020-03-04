"За королевой в паб!" Принца Уильяма и Кейт Миддлтон сняли на видео пьющими пиво

Как сообщают СМИ, из аэропорта Кейт и Уильям тут же направились на встречу с главой страны Майклом Хиггинсом и его женой Сабиной Койн. Королевских супругов приняли в официальной резиденции президента Áras an Uachtaráin, а уже вчетвером они прошлись по Феникс-парку, который окружает резиденцию, поговорив в неформальной обстановке.

ФОТО: SCANPIX

Через несколько часов Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в музей пива "Гиннес" в Дублин.

Тут уже в сопровождении британского посла в Ирландии Робина Барнетта. Этот музей пива праву является гордостью местных жителей и одной из основных туристических достопримечательностей города.

ФОТО: SCANPIX

После небольшой обзорной экскурсии супруги уже пришли в местный бар "Гравитация". Там, на 17-м этаже музея, где любезно угостили пинтой тёмного пива.

Супругов окружили гости паба, пару снимали на телефоны и камеры.

Перед собравшимися Уильям зачитал речь на английском и ирландском языках, отметив, что это честь повторять маршрут королевы Елизаветы II (она гостила в Ирландии в 2011 году).

"Придя в Guinness Storehouse, мы последовали по стопам моей бабушки, которой здесь в 2011 году показали, как наливать идеальную пинту пива. Дамы и господа, позвольте заметить, что я не часто следую за королевой в паб!" — приводит слова герцога Кембриджского Cosmo.