Ушаков против Пуце: суд отклонил требование экс-мэра заменить судью, работавшую в VARAM

Ранее 5 апреля глава VARAM осободил Ушакова от должности мэра. Это решение Ушаков оспорил в суде. Вскоре выяснилось, что вердикт будет выносить судья Айга Путниня — бывшая сотрудница VARAM.

Сторона экс-мэра потребовала заменить Путниню на другого судью. Как указывал представляющий Ушакова юрист Гатис Гайлумс, связь Путнини с VARAM ставит под сомнение возможность объективности решения в конкретном споре.

Тем временем Путниня поясняла, что работала в министерстве четыре года назад, поэтому сомнений в ее объективности быть не может.