Ушаков против Пуце: суд отклонил требование экс-мэра заменить судью, работавшую в VARAM

В среду, 4 марта, Административный районный суд отклонил требование представителей политика Нила Ушакова о замены судьи, которая будет выносить решение по спору экс-мэра с главой Министерства среды и регионального развития Юрисом Пуце. Об этом сообщает агентство LETA.
Ранее 5 апреля глава VARAM осободил Ушакова от должности мэра. Это решение Ушаков оспорил в суде. Вскоре выяснилось, что вердикт будет выносить судья Айга Путниня — бывшая сотрудница VARAM.
Сторона экс-мэра потребовала заменить Путниню на другого судью. Как указывал представляющий Ушакова юрист Гатис Гайлумс, связь Путнини с VARAM ставит под сомнение возможность объективности решения в конкретном споре.
Тем временем Путниня поясняла, что работала в министерстве четыре года назад, поэтому сомнений в ее объективности быть не может.
Отклонив требование юристов Ушакова, Административный суд приступил к рассмотрению дела о его отставке.