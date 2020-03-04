Беженцы на границе Турции и Греции хотят в ЕС. А чего хочет Эрдоган?

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану раньше редко приходилось сталкиваться с таким серьезным испытанием, как сейчас. Его внешнеполитическая активность на севере Сирии, в провинции Идлиб, привела к военному противостоянию с войсками режима Асада и поддерживающей его Россией. В результате чего уже погибли многие турецкие солдаты.

В ближайшие недели 4 млн сирийцев с севера страны могут оказаться на турецко-греческой границе, стремясь попасть на территорию Евросоюза. Своим высказыванием в адрес сирийских беженцев о том, что "двери открыты", и они могут бежать из Турции в ЕС, Эрдоган положил начало новому потоку мигрантов в Евросоюз.

На что рассчитывает Эрдоган?

За этим шагом президента Турции скрывается точный расчет. Во-первых, внимание турецкой общественности теперь сфокусировано на границе с Грецией, куда стремятся беженцы, а не на границе с Сирией, где гибнут турецкие солдаты. Своим крайне спорным шагом - разрешить сирийцам пересечь турецкую границу в направлении ЕС, Эрдоган подогревает националистические настроения в стране, которые и без того широко распространены в турецком обществе.

Во-вторых, Эрдоган надеется, что оказывая давление на ЕС, он заставит Брюссель поторопиться выполнить новые условия Анкары.

Одно из них состоит в том, что союзники по НАТО должны помочь в усилении турецкой противовоздушной обороны. А страны ЕС - повлиять на Россию, чтобы добиться перемирия на севере Сирии. Другой целью Эрдогана является согласие Евросоюза на создание так называемых "зон безопасности" на севере Сирии.

Президент Эрдоган указывает и на то, что соглашение ЕС и Турции по беженцам, заключенное в марте 2016 года, предусматривает лишь 6 млрд евро в качестве финансовой помощи Анкаре. По данным же турецкого правительства, на цели в рамках миграционной политики страны уже было потрачено около 40 млрд евро.

Эрдоган упоминает о том, что ЕС должен был бы дополнительно предоставить Турции миллиард евро. Но на самом деле его запросы гораздо выше. "Мы больше не хотим этих денег", - бравирует президент Турции в надежде заставить ЕС пойти на свои условия и пересмотреть соглашение по беженцам.

Справедливы ли финансовые требования Эрдогана?

Страны ЕС не хотят повторения миграционного кризиса, который разразился в 2015 году. Поэтому в марте 2016 года между Турцией и ЕС было подписано соглашение о беженцах. Согласно ему, мигранты, которые нелегально попадают в Грецию, должны быть отправлены в Турцию. За это Анкара получает от ЕС финансовую помощь.

Но нынешнее соглашение более эффективно и выгодно для ЕС, чем для Турции. В то время как в 18 стран ЕС за эти годы прибыли 25 000 беженцев, Турция приняла у себя более 3,5 млн беженцев. Турецкое правительство указывает на то, что страны ЕС, вопреки соглашению, приняли гораздо меньше мигрантов, чем Турция.

Беженцы на границе Греции и Турции ФОТО: Picture-alliance/dpa/A.Deeb