Найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела "Сети"

В лесу около деревни Лопухи в Рязанской области обнаружены останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко – знакомой фигурантов дела "Сети", пропавшей в Пензе в 2017 году, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила "Медуза".
Отмечается, что окончательно тело будет опознано только по итогам экспертизы - для этого, предположительно, специалисты возьмут ДНК у родителей пропавшей девушки.
Останки обнаружены рядом с тем же местом, где ранее нашли тело Артема Дорофеева - другого знакомого фигурантов дела "Сети".
Напомним, 19-летняя Екатерина пропала в конце марта 2017 года вместе с Артемом. Он был ее парнем. Тело Артема нашли в лесу спустя восемь месяцев после пропажи. О судьбе Екатерины известно не было.
Контекст:
- Дело "Сети" – один из самых громких судебных процессов последних лет в России. Следствие обвинило подростков в Петербурге и Пензе в создании террористической группировки.
- Дело основывалось на показаниях одного из задержанных. Другие фигуранты заявили, что обвинения сфабрикованы, а к ним самим применяли пытки. Общественность вступилась за фигурантов дела.
- В то же время после суда в убийстве Артема Дорофеева признался знакомый фигурантов дела "Сети" Алексей Полтавец. Он же заявил, что Екатерину Левченко якобы убил Максим Иванкин, уже осужденный по делу "Сети" на 13 лет лишения свободы. Полное признание опубликовала "Медуза".
- Некоторые обвинили издание в пособничестве властям.