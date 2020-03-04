Найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела "Сети"

Отмечается, что окончательно тело будет опознано только по итогам экспертизы - для этого, предположительно, специалисты возьмут ДНК у родителей пропавшей девушки.

Останки обнаружены рядом с тем же местом, где ранее нашли тело Артема Дорофеева - другого знакомого фигурантов дела "Сети".

Напомним, 19-летняя Екатерина пропала в конце марта 2017 года вместе с Артемом. Он был ее парнем. Тело Артема нашли в лесу спустя восемь месяцев после пропажи. О судьбе Екатерины известно не было.