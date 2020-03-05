Большие города вместо республиканских: Сейм неожиданно поддержал изменения городских статусов

Инициатором предложения выступил депутат Александр Кирштейнс. За инициативу проголосовали 37 депутатов, против — 30.

Кирштейнс во время дебатов заявил, что, как нет, например, монархических дорог, не может быть и республиканских дорог или республиканских городов. С названием города независимого государства слово "республика" может использоваться только вместе с названием государства, например - город Латвийской Республики. В качестве альтернативы депутат предложил также название "город государственного значения".

В свою очередь депутат Алдис Гобземс указал, что это второстепенное предложение, так как ничего не изменится от того, как будут называться города - большими или малыми.

Депутат Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) отметил, что Латвийская академия наук поддержала предложение Кирштейнса, свой вариант предложил и президент Эгил Левитс - "город государственного значения". Тем не менее, по словам депутата, необходим ясный ответ, зачем вообще нужна такая терминология в отношении конкретных городов.