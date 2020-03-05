"Несоразмерное давление": ПБК закрывает "Латвийское время"

В качестве причин такого решения предприятие назвало "несоразмерное экономическое давление со стороны государства и правоохранительных учреждений на предприятия медийной группы", в том числе и на ПБК — третий крупнейший коммерческий телеканал в Латвию.

Таким образом, с 20 марта будут закрыты программы "За кадром", "Пять копеек" и "Латвийское время". Также прекратит работу служба "Новостей Эстонии".

"ПБК продолжит свою работу, все изменения касаются только производства новостей. Это вынужденный шаг. Нам больно, что внешние условия не позволяют нам обеспечить работой журналистов. Им доверяли наши зрители, они умели вызвать интерес к событиям в стране, где живут наши зрители и их дети. Мы хотели бы поблагодарить сотрудников службы новостей за их профессионализм, лояльность и поддержку на протяжении всех этих лет", — сказала агентству BNS глава ВМА по маркетингу и PR Синдия Фриденбергаа в четверг, 5 марта.

Ежедневная программа "Латвийское время" начала работу в 2004 году. Ее аудитория в Латвии в 2019 году составляла 96 000 зрителей.

В BMA входят ПБК, несколько рекламных агенnств, дистрибьютор телеканалов Tem LV, издательский дом Print Media, газеты "МК-Латвия" и "МК-Эстония".

24 февраля в латвийских СМИ появилась информация о том, что с 20 марта служба новостей ПБК будет ликвидирована. Однако затем Фриденберга заявила, что не стоит торопить события, поскольку рассматриваются несколько сценариев развития.