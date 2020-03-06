"У них всегда найдётся оправдание": кого теперь из королевской семьи обидели Меган и Гарри?

То, что Томас до сих пор не видел малыша объясняется тем, что он всё время рассекречивает их личную переписку, а также пытается "продать" её подороже. На свадьбе отца невесты не было.

Томас неоднократно говорил о том, что дочь рано или поздно покинет британскую семью как и бросила американскую. И возьмёт с собой сына.

До переезда королевских супругов в Канаду поклонники то смеялись, то сопереживали эпатажному господину. Но сейчас фанаты начинают задумываться о том, что Томас мог быть прав.

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Недавно королевские супруги вернулись в Альбион, чтобы решить последние рабочие вопросы от имени Короны. Многие ждали, что они возьмут с собой Арчи Харрисона — однако малыша оставили в Канаде с нянями. Поклонников это возмутило, поскольку сейчас как никогда гуляют слухи о нездоровье принца Филиппа и Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что супруг королевы недавно шокировал британцев своим видом после того, как был госпитализирован. Как оказалось, приём в больнице был плановым, и уже через пару дней он как ни в чем не бывало вернулся домой.

Однако фанаты королевской семьи теперь взволнованы. Ведь ему - уже 98 лет!

Своё мнение по этому поводу высказал Дики Арбитер, экс-пресс-секретарь Елизаветы II.

"Извините, но нет никаких оправданий тому, что Сассексы не взяли с собой сына. В конце концов, Арчи должен встретиться со своей семьей, у них не будет возможности увидеться с ним в течение достаточно долгого времени, потому что Гарри и Меган будут жить в Канаде или Соединенных Штатах", — высказался мужчина в интервью Nine News Australia.

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"У них всегда найдётся оправдание: ''Он слишком мал, чтобы летать''. Все дети время от времени летают, они сами отправились с Арчи в Южную Африку в октябре. В июне принцу Филиппу исполнится 99 лет, никто не знает, сколько еще он пробудет с нами. Нужно быть реалистами: он лёг в больницу на Рождество, выглядел довольно слабым, когда её покидал... Очень жаль, что прабабушка и прадедушка не смогли сейчас увидеться с Арчи", — сказал Арбитер.

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Стоит отметить, что супруги впервые с момента их заявления об отказе от королевских полномочий посетили вместе официальное мероприятие в Лондоне — ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards.

В этот день в Лондоне был сильный дождь, поэтому Гарри держал зонт. Для выхода Меган выбрала бирюзовое платье от Victoria Beckham, а также яркую помаду, что противоречит королевскому этикету.

We have a winner. Harry and Meghan look magical in this pic. pic.twitter.com/LfBL2FZSHl — Vash (@VeeFraz) March 5, 2020

8 января принц Гарри и Меган Маркл внезапно сделали сообщение о том, что отказываются от статуса старших членов семьи и полагающихся в связи с этим привилегий в связи с тем, что решили начать независимую жизнь.

Как пишут СМИ, данное решение оказалось неприятным сюрпризом для королевской семьи. Королева была расстроена решением внука, а принцы Чарльз и Уильям даже разозлились. Но позднее Елизавета II объявила, что поддерживает это решение.