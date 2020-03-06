Пт, 6.03.2020
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У одного из богатейших россиян Олега Тинькова диагностировали лейкемию

ФОТО: Reuters/ScanPix

Один из богатейших россиян Олег Тиньков болен лейкемией. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на представителя бизнесмена.

"Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии", - рассказал Тиньков.

По его словам, болезнь не скажется на его бизнесе - он "уже пару лет как отошел от операционной деятельности".

"Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь", - цитирует бизнесмена TJournal.

Напомним, в пятницу Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии 1 миллиарда долларов активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году. 

В данный момент Тиньков находится в Лондоне. Суд по вопросу его выдачи США запланирован на 27 апреля.

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