В США богатейшему россиянину грозит тюремный срок

Согласно обвинительному заключению, Тиньков был мажоритарным акционером TCS Group Holding, которая в 2013 году провела IPO на Лондонской фондовой бирже. В результате стоимость доли Тинькова превысила миллиард долларов, сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт Минюста США.

Через три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США (он его имел с 1996 по 2013 года) и должен был заплатить так называемый exit tax ("налог на выход"). Однако Тиньков предоставил налоговой службе неверные данные о своих доходах, согласно которым в 2013 году он получил 206 тысяч долларов, а стоимость его активов составила 300 тысяч долларов.

Согласно американскому законодательству, Тинькова могут посадить в тюрьму на три года.

Как уже сообщал RUS.TVNET, Тиньков сейчас находится в Лондоне, где идет судебное разбирательство. Сообщается, что он должен был сдать документы и регулярно отмечаться в лондонской полиции. Судебные слушания начались в феврале и будут идти до апреля.

Тинькова в столице Великобритании хотели оправить под стражу - он заплатил залог в размере 25 миллионов долларов, чтобы этого избежать.