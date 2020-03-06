Пт, 6.03.2020
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В США богатейшему россиянину грозит тюремный срок

Олег Тиньков.

ФОТО: Sergei Konkov/Sergei Konkov/TASS

Министерство юстиции США обвиняет Олега Тинькова, одного из самых богатых россиян, в мошенничестве с налогами - якобы он скрыл миллиард долларов в активах и доходах при отказе от гражданства США.

Согласно обвинительному заключению, Тиньков был мажоритарным акционером TCS Group Holding, которая в 2013 году провела IPO на Лондонской фондовой бирже. В результате стоимость доли Тинькова превысила миллиард долларов, сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт Минюста США. 

Через три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США (он его имел с 1996 по 2013 года) и должен был заплатить так называемый exit tax ("налог на выход"). Однако Тиньков предоставил налоговой службе неверные данные о своих доходах, согласно которым в 2013 году он получил 206 тысяч долларов, а стоимость его активов составила 300 тысяч долларов.

Согласно американскому законодательству, Тинькова могут посадить в тюрьму на три года.

Как уже сообщал RUS.TVNET, Тиньков сейчас находится в Лондоне, где идет судебное разбирательство. Сообщается, что он должен был сдать документы и регулярно отмечаться в лондонской полиции. Судебные слушания начались в феврале и будут идти до апреля. 

Тинькова в столице Великобритании хотели оправить под стражу  - он заплатил залог в размере 25 миллионов долларов, чтобы этого избежать.

Олег Тиньков занимает 47 место в рейтинге богатейших предпринимателей России, его состояние оценивают в 2,2 миллиарда долларов. 

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