Женщина, пережившая укус медведя в лицо: "Самое ужасное началось потом"

В 2008 года Хансен находилась дома, когда на нее напал черный медведь. Этот момент 68-летняя женщина помнит до сих пор, но не потому, что медведь нанес ей тяжелые травмы. Женщина по-прежнему переживает по поводу того, что попросила частных страховщиков здоровья покрыть расходы на лечение, но просьба исполнена не была.

"Это чудовищно, очень ужасно. Я по-прежнему переживают об этом и плачу, несмотря на то, что прошло уже 12 лет", - сказала Хансен.

"То, что медведь на меня напал, - это меньшее, о чем я переживаю. Я больше не отвечаю на телефонные звонки, так как я не настроена каждый день разговаривать с идиотами и пытаться делать то, что еще могло не быть сделано", - вспоминает женщина.

"Когда медведь напал на меня, он схватил меня за уши и укусил в лицо. Таким образом, мое лицо было буквально оторвано", - рассказала об ужасном нападении животного женщина.

Чтбы выжить, она решила сама искать помощь и отправилась в ближайший пожарный департамент. "Тогда у меня не было выбора - идти за помощью или истечь кровью до смерти".

В больнице женщина задержалась всего на один день, на ее лицо наложили швы, в стычке с медведем она потеряла и 14 зубов. При этом страховая компания отказалась покрыть расходы на лечение, поэтому ей было необходимо собирать деньги другим способом.

"Мне пришлось рекламироваться на национальном телевидении и выставлять себя проституткой. Мне нужно было быть зрелищем, понимаете, о чем я думаю? К счастью, были несколько хороших врачей, которые пожертвовали свои услуги", - сказала Хансен.

Когда медведь напал на женщину, он нанес сильные повреждения левому глазу женщины. "Во мне очень много распечатанных на 3D-принтере вещей - зубы, носовая полость, часть носа".

У женщины серьезные проблемы со зрением - ее слезные железы не вырабатывают слезы. Кроме того, у Хансен парализована левая часть лица, поэтому она не может улыбаться.