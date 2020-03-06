Сб, 7.03.2020
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Не всем депутатам понятны критерии предоставления статуса большого города

Зал заседаний Сейма. Иллюстрация.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рассматривая закон об административно-территориальной реформе, депутаты пришли к выводу об отсутствии конкретных критериев для присвоения статуса большого города и республиканского города.

Вчера депутаты неожиданно решили переименовать республиканские города в большие города. К ним были отнесены Рига, Юрмала, Резекне, Даугавпилс и Лиепая, однако предложено было включить в список также Елгаву и Вентспилс, которые ранее были республиканскими городами.

По мнению оппозиционных депутатов, непредоставление статуса Елгаве и Вентспилсу может быть связано с желанием препятствовать этим самоуправлениям, которые возглавляет Союз "зеленых" и крестьян (СЗК).

Фракция СЗК предложила установить в законе конкретные критерии присвоения статуса большого или республиканского города - такой город должен быть центром развития национального масштаба, с развитым бизнесом, транспортом и коммунальным хозяйством, с численностью населения не менее 25 тыс. человек, с социальной инфраструктурой и крупными культурными учреждениями. Данное предложение поддержки не получило.

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