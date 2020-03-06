Не всем депутатам понятны критерии предоставления статуса большого города

Вчера депутаты неожиданно решили переименовать республиканские города в большие города. К ним были отнесены Рига, Юрмала, Резекне, Даугавпилс и Лиепая, однако предложено было включить в список также Елгаву и Вентспилс, которые ранее были республиканскими городами.

По мнению оппозиционных депутатов, непредоставление статуса Елгаве и Вентспилсу может быть связано с желанием препятствовать этим самоуправлениям, которые возглавляет Союз "зеленых" и крестьян (СЗК).