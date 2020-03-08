Девушка Юлия предложила Путину взять ее замуж. Что он ей ответил?

Девушка озвучила свое желание в момент, когда Путин общался с населением после визита в отремонтированную детскую поликлинику, сообщает "Интерфакс"

"А возьмите меня замуж", ― прокричала девушка, которую зовут Юлия. Потом она прошептала что-то Путину на ухо. Путин отказался жениться на молодой девушке.

Позже на встрече с представителями общественности Путин рассказал, что ему во время рабочей поездки в Иваново сделали предложение.

"Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали", — сказал Путин, отметив, что девушка, сделавшая ему предложение, станет известна на всю страну.

Как известно, 6 июня 2013 года Путин сообщил о разводе со своей женой Людмилой, с которой они прожили в браке 30 лет и воспитали двух дочерей. Решение расторгнуть брак они назвали взаимным.