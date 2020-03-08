Вс, 8.03.2020
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Девушка Юлия предложила Путину взять ее замуж. Что он ей ответил?

Владимир Путин на отдыхе.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Жительница российского Иваново, известного как "города невест", предложила президенту РФ Владимиру Путину взять ее... замуж. 

Девушка озвучила свое желание в момент, когда Путин общался с населением после визита в отремонтированную детскую поликлинику, сообщает "Интерфакс"

"А возьмите меня замуж", ― прокричала девушка, которую зовут Юлия. Потом она прошептала что-то Путину на ухо. Путин отказался жениться на молодой девушке. 

Позже на встрече с представителями общественности Путин рассказал, что ему во время рабочей поездки в Иваново сделали предложение.

"Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали", — сказал Путин, отметив, что девушка, сделавшая ему предложение, станет известна на всю страну.

Как известно, 6 июня 2013 года Путин сообщил о разводе со своей женой Людмилой, с которой они прожили в браке 30 лет и воспитали двух дочерей. Решение расторгнуть брак они назвали взаимным. 

*Образ Иванова как города с преобладающим женским населением появился с развитием текстильной промышленности. На предприятиях по изготовлению и обработке тканей работало большое количество женщин. Также после Второй мировой войны в городе было очень мало мужчин. 

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