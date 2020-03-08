Президент Эстонии рассказала о результате анализов на коронавирус

"Вчера я вернулась с рабочего визита в США. Но информация движется быстрее людей и до прибытия домой мы узнали, что на проходившей в Вашингтоне конференции AIPAC зафиксировали два случая вируса Covid-19, - написала Кальюлайд в воскресенье в социальных сетях.

- Это было многодневное крупное мероприятие, в котором участвовали десятки тысяч человек, а во вторник на главной сцене выступала и я".

"Когда мы прибыли в Эстонию, еще нельзя было уверенно сказать, соприкасались ли я и наша делегация с инфицированными, поэтому, проконсультировавшись с нашими ведомствами и врачами, я для снижения рисков отказалась от участия в юбилейном мероприятии Конгресса Эстонии. Я сделала это с тяжелым сердцем, но лучше бояться, чем позже сожалеть, правда? Кроме того, у всей делегации взяли пробы на коронавирус", - отметила Кальюлайд.

"На данный момент выяснилось, что мы не контактировали с зараженными на AIPAC, анализы всей делегации были негативным и ни у кого не было симптомов заболевания. Так что на следующей неделе работа продолжится в обычном ритме, - пояснила Кальюлайд.

- Разумеется, мы тщательно следим за здоровьем людей, я всем рекомендую это делать. Кроме того, стоит следовать рекомендациям департамента здоровья о мытье рук и прочем касающемся этой темы.

При подозрениях обязательно стоит связаться со специалистами и выслушать их рекомендации. Система здравоохранения Эстонии и работающие в ней люди на очень высоком уровне!"