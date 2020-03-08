В Латвии зарегистрирован третий случай Covid-19: это член семьи уже заболевшей женщины

По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC), третий заболевший Covid-19 - член семьи женщины, заболевание которой было констатировано утром в воскресенье.

Они были в Италии и вернулись в субботу рейсом airBaltic из Милана.

Эпидемиологи уже связались со всеми 24 жителями Латвии, которые летели этим рейсом были в одном самолете с заболевшими, и дали им рекомендации.

Напомним, утром в воскресенье в Латвии был подтвержден второй случай заболевания новым видом коронавируса Covid-19.

Заболевшая женщина была на горнолыжном курорте на севере Италии с 29 февраля до 7 марта. В Латвию она вернулась рейсом "Милан-Рига" (BT603) авиакомпании airBaltic. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии. SPKC выявил всех пассажиров и проинформировал членов экипажа.

Женщина вечером 7 марта вызвала "скорую", сотрудники которой взяли анализы. Утром результаты были положительными. Из аэропорта до дома женщина добралась на личном авто, анализы на Covid-19 взяты дома. Она контактировала лишь с двумя членами семьи.