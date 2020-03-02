В Латвии подтвержден первый случай Covid-19. Главное

В Латвии официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом Covid-19, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Видео: Пресс-конференция после первого случая Covid-19 в Латвии
Главное:
- Первая зараженная коронавирусом Covid-19 жительница Латвии в субботу, 29 февраля, прилетела из Мюнхена, а перед этим побывала в затронутом вирусом регионе Италии.
- Самолет авиакомпании airBaltic с номером рейса BT-226 29 февраля в 15.40 вылетел из Мюнхена и приземлился в Риге. Заражение произошло в Италии. Женщина с семьей путешествовала из Вероны в Мюнхен и затем самолетом в Латвию.
- Женщину обследовали амбулаторно, анализ взяли медики Службы неотложной медицинской помощи у нее дома. Женщина доставлена в Латвийский центр инфектологии и изолирована.
- Специалисты уже получили всю необходимую информацию о пассажирах самолета, идентифицированы люди, сидевшие рядом с больной.
- Так как пациентка не была больна во время путешествия, риск заражения для остальных пассажиров минимален.
Как сообщалось, на прошлой неделе, в четверг, первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Эстонии, а в пятницу - в Литве и Беларуси.
В Эстонии заболел гражданин Ирана, который прибыл в Таллинн через Ригу. Во всех случаях заразившиеся люди прибыли из затронутых Covid-19 стран и территорий, в конкретных случаях - из Ирана и Италии.
В Латвии с 28 февраля особые меры предосторожности введены в отношении людей, которые возвращаются из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, а также Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая.
Людям, которые побывали в указанных регионах и у которых в течение 14 дней после возвращения появились симптомы заболевания - повышенная температура тела, кашель, воспаление горла - следует по телефону 113 вызвать скорую помощь.
Полезная информация!
Коронавирусы - это семейство вирусов, вызывающих заболевания как у людей, так и у животных. На данный момент нет доказательств того, что домашние животные, например, собаки и коты, могут быть им инфицированы.
- Как распространяется коронавирус?
Коронавирус главным образом распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при разговоре, когда кто-то чихает или кашляет. Также можно заразиться, дотрагиваясь до поверхностей, на которых вирус.
- Как себя защитить?
Часто мойте руки. Держи дистанцию от других людей. Не трогай глаза, нос и рот.
- Какие симптомы?
Признаки вируса это повышенное потоотделение, дрожь, кашель, затрудненное дыхание и др.
- Что делать при подозрении на вирус?
ЗВОНИ 113.
!!! Нельзя отправляться в лечебное учреждение самостоятельно!!!
- Насколько серьезно заболевание?
81% случаев заболевания проходят легко, с симптомами инфекции верхних дыхательных путей. У 14% пациентов заболевание проходит тяжело, а в 5% случаев наблюдается критическое протекание болезни.
Видео: Демонстрация "Скорой" к готовности Covid-19