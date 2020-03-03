Covid-19 в Латвии: пациентку выписывают из больницы

Первичные анализы показали у пациентки наличие Covid-19. В понедельник вечером женщину госпитализировали и сделали повторные анализы, которые показали негативный результат.

Поэтому во вторник пациентку и ее ребенка (его тоже госпитализировали) выпишут из больницы - они будут наблюдаться дома. По словам Розентале, никакого особого лечения женщина не получала. После выписки она должна будет провести дома 14 дней на карантине.

Также сообщается, что правительство выделило Министерству здравоохранения дополнительные 2,6 млн евро на мероприятия, связанные с Covid-19 - например, на увеличение мощности Латвийского центра инфектологии, средства спецзащиты и другие непредвиденные расходы.

Как уже сообщал RUS.TVNET, первый в Латвии случай коронавируса был лабораторно подтвержден примерно в 18:00 2 марта. Женщину обследовали амбулаторно, анализ взяли медики Службы неотложной медицинской помощи у нее дома.