Второй случай Covid-19 в Латвии. Могут ввести ограничения на поездки

В пресс-конференции приняли участие специалист Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков и глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. Сообщается, что премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал заседание Совета по кризисному управлению. Оно состоится в понедельник, 9 марта. На нем будет рассмотрен вопрос о возможных ограничениях на поездки.

Как известно, первый случай Covid-19 в Латвии зарегистрирован 2 марта. Заражение пациентки произошло в Италии. Женщина с семьей проследовала из Вероны в Мюнхен, а затем - самолетом в Латвию. Пациентку доставили в Латвийский центр инфектологии, на следующий день ее выписали.