Запреты и предпочтения членов королевской семьи в еде: что могло не понравиться Меган Маркл?

Издание отмечает, что всё меню в дворце зависит от пожеланий и предпочтений королевы.

Без чеснока

The Duchess of Cornwall gives us the heads up on what His Royal Highness, The Prince Of Wales likes to eat and what *not* to do in a canapé 👌 @ClarenceHouse @crispycrackling #MasterChefAU pic.twitter.com/0eOZZeqxfn — #MasterChefAU (@masterchefau) July 4, 2018

Это просто объяснить: представители королевской семьи просто не могут допустить, чтобы от них неприятно пахло. Это подтвердила герцогиня Камилла во время выступления на шоу MasterChef в Австралии в 2018 году. Женщина призналась, что чеснока нет в меню монаршей семьи.

Минимум углеводов

Королева уже давно с давних пор не ест рис, макароны и картофель. Это потому, что монархи не хотят испортить фигуру. Говорят, что это могло послужить одним из поводов разногласий с Меган Маркл. Ведь до того, как стать женой принца, актриса позволяла себе фаст-фуд.

Галерея: Принц Гарри и Меган Маркл

Свежие продукты

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди признавался: можно подать клубнику каждый день летом.

Однако, если включить её в меню в несезон, то Елизавета II сразу поймёт это и скажет: "Не смей присылать мне генетически модифицированную клубнику!"

Оказывается, садоводство - хобби многих членов семьи. Например, у принца Чарльз есть свой органическиё огород в Глостершире, а принц Филипп смог вырастить чёрные трюфели (которые стоят тысячу евро за килограмм). Однако он их не продаёт.

Эталон в плане питания - Кейт Миддлтон

Женщина тщательно следит за рационом, отдавая предпочтение нежирным сортам мяса и растительным продуктам. Помимо этого, Миддлтон интересуется сыроедением, потому раз в неделю питается только свежими овощами и фруктами. Как пишет издание, одно из любимых блюд британки – гаспачо.

Галерея: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Исключения

Королева - тоже человек! Она не может устоять перед сладким. Шоколадный бисквитный торт - частый гость стола. Бисквит с густой шоколадной глазурью и классическим английским печеньем Rich tea biscuits — то, что королева действительно любит. Кстати, её внук, принц Уильям, разделяет любовь бабушки к этому десерту.