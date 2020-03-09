Как получить пригласительный на RIGA FASHION WEEK?

На все эти вопросы отвечает пресс-служба Балтийской федерации моды.

Рижская неделя моды проходит с осени 2004 года в соответствии со всеми международными стандартами, и этой весной отметит свой 32-й сезон. Как и все Недели моды в мире, главные - парижская, миланская и нью-йоркская, так и меньшего масштаба, RIGA FASHION WEEK является мероприятием профессиональным, нацеленным на способствование развитию как бизнеса отдельных домов моды, так и индустрии в целом, а оттого вход на большинство мероприятий осуществляется сугубо по специальным пригласительным, и билеты на показы профессиональных Недель моды не продаются.

Однако, это не означает, что заинтересованные люди, не являющиеся профессионалами индустрии моды, не могут приобщиться к этому празднику моды.

Во-первых, каждый сезон в программе Недели есть несколько открытых для широкой публики мероприятий. В этот раз - пре-парти RIGA FASHION WEEK 3 апреля и 4 апреля вечеринка открытия RFW. Оба мероприятия состоятся в клубе Coyote Fly Lounge Club. А кроме этого, есть несколько способов получить пригласительный на дизайнерские показы Рижской недели моды, которые будут проходить в Hanzas Perons.

Стань клиентом дизайнеров

Самый верный способ попасть на показы RIGA FASHION WEEK - стать клиентом дизайнеров-участников Недели, ведь большую часть пригласительных на свои показы распространяют именно они. При этом следует подчеркнуть, что ценовые категории товаров латвийских модельеров очень разные, и при желании многие смогут найти интересные вещи на свой кошелек.

Список дизайнеров-участников Недели публикуется на домашней странице www.rfw.lv за несколько недель до мероприятия.

Участвуй в конкурсах

В преддверии RFW партнеры и друзья Недели разыгрывают пригласительные на своих страницах в социальных сетях, на порталах и в эфире радиостанций.

Список партнеров Недели доступен на официальном сайте проекта www.rfw.lv, а также можно следить за обновлениями на странице RIGA FASHION WEEK в Facebook (@Riga.Fashion.Week).

Стань волонтером

Для молодежи, интересующейся модой и организацией мероприятий в целом, существует прекрасная возможность стать частью команды RIGA FASHION WEEK и помочь в организации главного события модной индустрии Балтии.

Заявки от заинтересованных принимаются до 27 марта по адресу электронной почты: [volunteers@bffederation.com]volunteers@bffederation.com.