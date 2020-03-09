Как получить пригласительный на RIGA FASHION WEEK?

С приближением Рижской недели моды, которая этой весной пройдет с 4 по 8 апреля, многие рижане и гости столицы задаются вопросом, как посетить RIGA FASHION WEEK: продаются ли билеты на мероприятия, где достать пригласительные и возможно ли своими глазами увидеть новейшие коллекции латвийских модельеров.
На все эти вопросы отвечает пресс-служба Балтийской федерации моды.
Рижская неделя моды проходит с осени 2004 года в соответствии со всеми международными стандартами, и этой весной отметит свой 32-й сезон. Как и все Недели моды в мире, главные - парижская, миланская и нью-йоркская, так и меньшего масштаба, RIGA FASHION WEEK является мероприятием профессиональным, нацеленным на способствование развитию как бизнеса отдельных домов моды, так и индустрии в целом, а оттого вход на большинство мероприятий осуществляется сугубо по специальным пригласительным, и билеты на показы профессиональных Недель моды не продаются.
Однако, это не означает, что заинтересованные люди, не являющиеся профессионалами индустрии моды, не могут приобщиться к этому празднику моды.
Во-первых, каждый сезон в программе Недели есть несколько открытых для широкой публики мероприятий. В этот раз - пре-парти RIGA FASHION WEEK 3 апреля и 4 апреля вечеринка открытия RFW. Оба мероприятия состоятся в клубе Coyote Fly Lounge Club. А кроме этого, есть несколько способов получить пригласительный на дизайнерские показы Рижской недели моды, которые будут проходить в Hanzas Perons.
Стань клиентом дизайнеров
Самый верный способ попасть на показы RIGA FASHION WEEK - стать клиентом дизайнеров-участников Недели, ведь большую часть пригласительных на свои показы распространяют именно они. При этом следует подчеркнуть, что ценовые категории товаров латвийских модельеров очень разные, и при желании многие смогут найти интересные вещи на свой кошелек.
Список дизайнеров-участников Недели публикуется на домашней странице www.rfw.lv за несколько недель до мероприятия.
Участвуй в конкурсах
В преддверии RFW партнеры и друзья Недели разыгрывают пригласительные на своих страницах в социальных сетях, на порталах и в эфире радиостанций.
Список партнеров Недели доступен на официальном сайте проекта www.rfw.lv, а также можно следить за обновлениями на странице RIGA FASHION WEEK в Facebook (@Riga.Fashion.Week).
Стань волонтером
Для молодежи, интересующейся модой и организацией мероприятий в целом, существует прекрасная возможность стать частью команды RIGA FASHION WEEK и помочь в организации главного события модной индустрии Балтии.
Заявки от заинтересованных принимаются до 27 марта по адресу электронной почты: [volunteers@bffederation.com]volunteers@bffederation.com.
В весенней сессии RIGA FASHION WEEK примут участие известные латвийские модельеры, дизайнеры аксессуаров и детской одежды. Показы коллекций сезона осень-зима 2020/21 пройдут в здании Hanzas Perons, а презентации иного формата и развлекательные мероприятия - в других интересных местах города.