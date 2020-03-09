Дело Магнитского: в Латвии арестованы активы на 0,5 млн долларов США

Правоохранительные органы Латвии в ходе первоначального расследования выявили несколько банковских счетов, а также имущество и активы, приобретенные в интересах граждан России. Для этих приобретений использовались счета в банках Латвии, связанные с легализацией украденных 230 млн долларов, которую раскрыл российский юрист Сергей Магнитский.

Среди арестованных активов - два объекта недвижимости в Латвии, также арестован один использовавшийся для продажи яхты счет, принадлежащий вдове бывшего депутата российской думы.

Латвийские правоохранительные органы по этому делу активно сотрудничают с зарубежными коллегами и другими учреждениями, например, Комиссией рынка финансов и капитала.

В заявлении Госполиции говорится, что фонд Hermitage Capital Management, в связи с заявлением которого в 2012 году был начат уголовный процесс, дал положительную оценку работе полиции.

Как сообщалось, руководитель и один из основателей инвестиционной компании Hermitage Capital Management Билл Браудер в прошлом году обвинил ответственные учреждения Латвии в бездействии при расследовании отмывания десятков миллионов долларов США, которое происходило через зарегистрированные в Латвии банки.

В письме Браудера, адресованном министру юстиции Янису Бордансу, говорилось о том, что 30 июля 2012 года Hermitage Capital обратилась к латвийским ответственным учреждениям, так как констатировала, что отмывание 19 млн долларов США (16,84 млн евро) из схемы, раскрытой Магнитским, через которую были отмыты 230 млн долларов (203,86 млн евро), произошло через 16 различных счетов в шести банках Латвии.

В письме отмечается, что уголовный процесс был начат в ноябре 2012 года, однако по отношению к компании не был применен статус потерпевшей, поэтому она в течение многих лет не получала информации о ходе следствия. В то же время Hermitage Capital продолжала собственное расследование с помощью литовских и эстонских учреждений.

В декабре 2012 года Министерство внутренних дел отказалось применить к Hermitage Capital статус потерпевшей стороны, что, по мнению компании, осложнило ее расследование и не позволяло Hermitage Capital оказывать помощь ответственным учреждениям Латвии.

В 2016 и 2018 годах Hermitage Capital подала еще несколько жалоб в латвийские органы, в которых указывалось, что компания обнаружила в общей сложности 430 счетов в 14 банках Латвии, через которые, возможно, осуществляется отмывание денег.

В 2016 году компания раскрыла отмывание еще 43 млн долларов (40,8 млн евро), которые через счета в латвийских банках отмывал российский предприниматель Дмитрий Клюев, которого Hermitage Capital обвиняет в организации крупных хищений из российского бюджета.

Компания в своем письме министру юстиции подчеркнула, что за последние шесть с половиной лет оказывала разного рода помощь ответственным учреждениям Латвии, однако латвийская сторона не выполнила свои обязанности по борьбе с отмыванием денег в стране.