День памяти легионеров: в Рижскую думу подано три заявления на проведение мероприятий

Одно из мероприятий проведет общество Daugavas Vanagi Latvija. Это будет шествие, которое с 11.00 до 13.00 пройдет от церкви Иоанна до памятника Свободы, где его участники возложат цветы.

Организаторы прогнозируют, что в шествии примет участие около 100 человек.

Также заявку на мероприятие 16 марта подал Латвийский антинацистский комитет. Если в предыдущие годы организация проводила собрание возле памятника Свободы, то в этом году планирует организовать пикет у Петровской церкви с 10.00 до 12.00. Пикет будет посвящен памяти жертв Waffen SS, и планируется, что в нем примут участие 100 человек.