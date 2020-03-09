Водитель из России оштрафован в Латвии на 4300 евро

В минувшую пятницу сотрудники Латвийской погранохраны заметили, что у транспортного средства россиянина просрочен техосмотр. Чтобы пересечь границу без всех необходимых документов, шофер дал пограничникам 20 евро и 200 польских злотых (46 евро).

За дачу взятки против мужчины 1980 г. рожд. начат уголовный процесс. Россиянин был призван к ответственности Краславской районной прокуратурой, заключив с прокурором соглашение о признании вины и выплате штрафа в размере 4300 евро.