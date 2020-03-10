Немецкие эксперты: чем лучше мыть голову - шампунем или мылом?

Хотя пластиковые бутылки из-под минеральной воды и сока в Германии сдают, получая за это деньги, но каждый год на свалку попадают более 2 миллионов пластиковых емкостей из-под шампуня и геля для душа. В связи с этим очень серьезно относящиеся к экологическим проблемам немцы положили начало парадоксальному тренду: пользуются мылом вместо шампуня. Судя по возрастающему спросу на мыло, многие немцы добровольно возвращаются к традиционным средствам гигиены своих бабушек и дедушек.

Причем, если раньше мыло использовалось, в основном, для мытья рук и тела, то теперь его используют и вместо шампуня. Экологичность очевидна: твердому мылу пластиковая упаковка не нужна. Но есть еще один, не менее важный аргумент в пользу мыла: как утверждают многие дерматологи, специальное мыло "для волос" гораздо полезнее для кожи головы, чем шампунь, изготовленный из "химических" ингредиентов. Так ли это?

Твердый шампунь или мыло?

Для начала уточним. Шампунь бывает жидким, твердым и сухим (этим порошком или спреем пользуются обычно тогда, когда нет возможности помыть голову обычным способом). Отличается твердый шампунь от жидкого, как правило, лишь консистенцией, но не составом, поясняет Козмин Катко (Cosmin Katko) из Нюрнберга в интервью dpa. Эксперт по изготовлению мыла советует внимательно читать список ингредиентов, микроскопическим шрифтом указанных на обертке. В состав твердого шампуня обычно входят прессованные химические соединения, так называемые синтетические ПАВ (поверхностно-активные вещества или тенсиды/тензиды): лаурил, лаурет сульфата натрия (Sodium Lauril Sulfate, SLS/ Sodium Laureth Sulfate, SLES), сульфаты (Сocosulfate, Sodium Coco Sulfate), парабены (консерванты).

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По словам Катко, большим спросом сейчас пользуется новинка - так называемое "шампуневое мыло", изготовленное, в отличие от обычного шампуня, без синтетических примесей. Рецепты его изготовления мыловары предпочитают держать в секрете, но среди базовых компонентов "шампуневого" мыла обычно значатся омыленные масла (оливковое, пальмовое, кокосовое) или натриевые соли натуральных жирных кислот (оливат натрия, кокоат натрия) плюс (в зависимости от сорта) эфирные масла и добавки натурального происхождения.

Если учесть, что жидкие шампуни - это, в сущности, разбавленный концентрат и потому консервированный, чтобы избежать распространения бактерий, то твердый и очень экономичный вариант шампуня без упаковки вполне можно причислить к экологически оптимизированным продуктам. При взаимодействии с водой твердый шампунь пенится почти так же, как и жидкий, и при этом он легко смывается, утверждают знатоки.

Но с точки зрения заботы о собственном теле, при выборе средства для мытья волос перевешивает все-таки мыло из натуральных компонентов, считает Эрнст Табори (Ernst Tabori), директор Немецкого консультационного центра (Deutsches Beratungszentrum für Hygiene) по вопросам гигиены при университетской клинике Фрайбурга. И хотя оно не образует столь обильной пены, как шампунь, однако в перспективе результат гарантирован, обнадеживает эксперт. К тому же такое мыло лучше переносят люди с аллергией.

В свою очередь, мыло "для волос" с показателем кислотности от 5,5 до 7pH не следует путать с обыкновенным, туалетным мылом для мытья рук и тела (показатель от 9 до10 pH), уточняет Эрнст Табори. От обычного мыла "шампуневое" отличается специально подобранным составом масел - таких, которые не оставляют налета на волосах и оказывает особо благотворное влияние на кожу головы. Процент содержания избыточных масел, которые остаются "неомыленными", в этом мыле намного меньше: так волосы после мытья приобретают блеск и не выглядят "жирными".

Мыльный ренессанс

Сегодняшнюю популярность мыла в Германии смело можно назвать "ренессансом", рассуждает маркетолог Эльфриде Дамбахер (Elfriede Dambacher), ссылаясь на растущее многообразие сортов и вариантов традиционного моющего средства.