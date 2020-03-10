Сестра диктатора продолжает взлет по ступеням вертикали власти КНДР

Сообщение Ким Е Чжон стало ответной реакцией на высказанное Южной Кореей осуждение в связи с выпущенными КНДР в начале прошлой неделе снарядами, что считается первым в этом году крупным испытанием оружия Северной Кореей.

В свою очередь за несколько дней до выпуска снарядов северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын лично наблюдал за артиллерийскими учеными.

Ким Е Чжон ответственна за вопросы пропаганды КНДР и регулярно была замечена в активностях своего брата, например, на саммите с президентом США Дональдом Трампом и лидерами других стран.

Однако ее сообщение на прошлой неделе, которое распространили северокорейские СМИ, стало первым ее "независимым" сообщением - оно, возможно, свидетельствует об укреплении статуса и влияния Ким Е Чжон в северокорейской вертикали власти.

ФОТО: AP/Scanpix

В своем сообщении Ким Е Чжон остро раскритиковала обвинения президента Южной Кореи в связи с военными испытаниями и призвала Южную Корею прекратить поведение, которое не свидетельствует о снижении военного напряжения между Кореями.

Она обвинила Южную Корею в характерном для гангстеров подходе, чего никогда не допустили бы люди с нормальным мышлением. Кроме того, южнокорейский Синий дом (президентский замок) она назвала "обгоревшим ребенком, который продолжает играть с огнем".

В своем остром послании Ким Е Чжон даже не назвала президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина по имени, хотя они несколько раз встречались.

В свою очередь Министерство объединения Южной Кореи на прошлой неделе на сообщение Ким Е Чжон не отреагировало, отметив лишь, что обеим Кореям в своих сообщениях стоило бы придерживаться обоюдного уважения.

ФОТО: AP/Scanpix

Сестра Ким Чен Ына распространила сообщение как первая заместитель руководителя департамента ЦК рабочей партии КНДР.

Она занимает и должность в политбюро Северной Кореи, а также является членом парламента государства.

Южнокорейские чиновники и различные эксперты по вопросам Северной Кореи считают, что Ким Е Чжон считается главным лицом пропаганды Северной Кореи.

Ее сообщение указывает на прирост ее статуса и влияния, так как сейчас она свои сообщения распространяет индивидуально, что свидетельствует о том, что ее обязанности куда шире, чем только помощь своему брату на различных публичных мероприятиях, указывает Sejong Institute.