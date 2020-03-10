Петравича выступила против запрета на усыновление детдомовцев за границу

Она рассказала, что в прошлом году в Латвии не был усыновлен ни один ребенок 9-10 лет, а в возрасте от 10 до 18 лет было усыновлено три ребенка.

Латвийские приемные семьи не хотят принимать подростков, так как у них бывают зависимости и проблемы со здоровьем.

Создано десять специальных приемных семей для детей с функциональными нарушениями, но еще одного ребенка взяла только одна из этих семей.

В 2017 году за границей усыновлено 69 латвийских детей, в 2018 году - 50 детей, в 2019 году - 42. 40 из этих детей имели инвалидность и тяжелые заболевания, например, нарушения центральной нервной системы.

По словам министра, нужно делать все, чтобы латвийские дети оставались в своей стране, и местные усыновители всегда будут иметь преимущество.

Петравича согласна, что нужно продлить срок надзора после усыновления, который составляет сейчас два года, однако считает, что ограничения на усыновление за границей уже сейчас достаточно жесткие, и, если ввести на него мораторий до разработки новых законов, запрет может затянуться на годы.

Как сообщалось, большинство депутатов комиссии Сейма по правам человека и общественным делам поддержало введение моратория на усыновление за границу детей, находящихся на внесемейной опеке, до разработки новых норм.