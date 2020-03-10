Опрос: отражатели на детских колясках используют, но родители не знают, как это делать правильно

Это выяснилось в ходе опроса* жителей Латвии.

Опрос, в котором приняли участие 1796 респондентов, показывает, что для подавляющего большинства родителей, а именно, 99% важно использовать отражающие элементы на детских колясках, и 91% опрошенных это делает.

Только 25% участников опроса признали, что во время покупки коляски обратили внимание на то, оснащена ли она светоотражающими элементами.

Так как лишь отдельные производители колясок уже в процессе производства встроили в них отражатели, почти половина или 47% участников опроса сами оснастили ими коляски, чтобы чувствовать себя в безопасности на дороге.

Опрос также показал, что 57% респондентов не знают, в каком месте на коляске прикрепить отражающие элементы, чтобы они были заметны лучше всего. В свою очередь у 61% или 1096 молодых родителей нет информации о том, какие из отражателей заметны лучше всего и которые из них необходимо прикрепить на детскую коляску.

Чтобы ответить на эти вопросы, Neste в сотрудничестве с телепередачей Auto ziņas провела эксперимент и проверила различные отражающие элементы, чтобы выяснить, которые из них лучше всего замечают водители автомобилей и в каком месте на коляске их нужно размещать, чтобы они были лучше всего заметны. В ходе эксперимента было протестировано несколько отражающих элементов – магнитные клипсы, светоотражающие наклейки, отражающие браслеты или ленты, чтобы удостовериться в роли светоотражателей в обеспечении безопасности пешеходов, которыми в данном случае были родители с детскими колясками.

Эксперимент дал следующие результаты:

Коляски для младенцев, то есть коляски с люлькой, по сравнению со спортивными колясками (сидячими) больше подходят для размещения отражателей.

При движении по пешеходному тротуару или обочине в целях своей безопасности обязательно нужно прикрепить по крайней мере один отражатель спереди коляски и еще один сзади.

Эксперимент доказал, что светоотражающие наклейки не обеспечивают достаточного уровня безопасности – они плохо держатся и не очень хорошо заметны. Кроме того, на спортивных колясках практически нет мест, где размещенные наклейки выполняли бы свои функции.

Лучший эффект с точки зрения заметности и, следовательно, безопасности обеспечивают магнитные клипсы, потому что их удобно переставлять – и на коляске, и на одежде.

Эксперимент также показал, что высота расположения светоотражающих элементов не имеет решающего значения – главное, чтобы отражатель был качественным и выполнял свою функцию. Чтобы пешеход с детской коляской был максимально заметен, отражатель желательно прикреплять на уровне талии. Если отражателей два, другой рекомендуется разместить на ноге пешехода, а не на руке.

Согласно результатам эксперимента, лучше всего заметны белые, а не зеленые или желтые светоотражатели. Также более заметны отражатели в виде ленты, а не круга, потому что у них больше площадь отражения и тем самым больше диапазон заметности. Плюс светоотражающего браслета состоит в том, что водитель увидит его с любой стороны.

Не только детская коляска должна иметь светоотражающие элементы, но и человек, который с ней идет.

"Каждому, кто заботится о своей безопасности и безопасности своего ребенка, находясь на дороге в темное время суток или в условиях плохой видимости, доступны различные виды отражателей, однако необходимо учитывать размеры конкретного отражателя, его расположение и качество отражающего материала. Правильно размещенный на детской коляске отражатель своевременно предупредит водителя автомобиля о том, что на тротуаре, пешеходном переходе или проезжей части находится пешеход. Даже в том случае, если водитель не уверен, что светящийся в темноте объект является человеком, он постарается держаться от него подальше. Следует помнить о том, что отражающие элементы должны быть не только на детской коляске, но и на самом пешеходе. Если элементы безопасности будут заметны с достаточно большого расстояния, водитель автомобиля сможет соответственно реагировать", – говорит Арманд Бейзикис, председатель правления Neste Latvija.