Вт, 10.03.2020
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Вайдере вводит в заблуждение: Covid-19 — это не просто разновидность гриппа
Re:Check

Инесе Вайдере

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Скорее неправда — в утверждении есть крупица правды, однако не учитываются контекст и/или существенные факты. Поэтому сказанное вводит в заблуждение или же вырвано из контекста.

С началом распространения нового коронавируса Covid-19 в соцсетях люди часто делятся мнением, что это не страшнее сезонного гриппа. Похожим образом еще пару дней назад публично высказалась депутат Европарламента Инесе Вайдере: мол, новый вирус — очередная разновидность гриппа, и отмена многих мероприятий есть следствие преувеличенного ажиотажа.

Это ложный подход: Covid-19 — не грипп, он опаснее и имеет иную специфику распространения, поэтому и действовать нужно иначе.

"Если я доверяю медикам (а я медикам доверяю), то этот вирус — очередная разновидность гриппа, ничем не страшнее, не бубонная чума или что-то такое. [...] Возможно, отмена стольких мероприятий — это перебор, эпидемии гриппа отмечается ежегодно", — заявила евродепутат 6 февраля в интервью программе Preses klubs на телеканале Rīga TV24.

Re:Check поинтересовалась у Вайдере через ее помощницу — какие медики называют Covid-19 разновидностью гриппа. Ответа от депутата не последовало, однако опасность Covid-19 она признала — "особенно для определенных групп людей, как и в случае с вирусом гриппа".

Вайдере добавила, что меры предосторожности соблюдать нужно, однако они должны быть соразмерными.

Косвенно Covid-19 с гриппом сравнил и министр обороны Артис Пабрикс. На вопрос Re:Check, почему он указал на распространение гриппа в контексте нового вируса, глава Минобороны также не ответил.

ФОТО: Twitter

Политики — не единственные, кто в качестве аргумента против ажиотажа приводит грипп. Зачастую такими же утверждениями делятся и пользователи соцсетей.

Не грипп, поэтому действовать нужно иначе

Актуальную информацию о новом коронавирусе регулярно обобщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Обе информации указывают: Covid-19 — не грипп, поэтому действовать нужно иначе.

Сходства, впрочем, есть — в обоих случаях речь идет о вирусной инфекции дыхательных путей, которая передается воздушно-капельным путем (например, при выдохе или чихании). У обоих заболеваний схожи и симптомы: как и для гриппа, для Covid-19 характерны лихорадка, сухой кашель, усталость, затрудненное дыхание, першение в горле, головная боль. 

Как отмечает ECDC, новый вирус еще более заразен, чем грипп, да еще и при одной существенной разнице: против Covid-19 нет лекарства или вакцины.

ECDC также указывает на большую разницу в показателях смертности: если грипп в Евросоюзе в среднем уносит жизни 0,1% заболевших, то среди заболевших коронавирусом 19 европейцев смертность уже составила 2-3%. По подсчетам ВОЗ, этот показатель еще выше — 3,4%. Вместе с тем многие исследователи допускают, что со временем можно будет точнее определить число инфицированных, которые переболели вирусом без явных симптомов — тогда же истинный показатель смертности может оказаться значительно ниже.

Чем Covid-19 отличается от гриппа?
 Covid-19Грипп
Вакцина и медикаментыПока нет, используют медикаменты только для лечения симптомов. Примерно 20 вакцин в стадии разработки.Есть вакцина и медикаменты.
ИммунитетВирус новый, и против него нет иммунитета ни у одного человека.У многих людей есть иммунитет к нему.
Кто может заразить? Других заражают люди, у которых уже есть симптомы болезни.Главные распространители гриппа - это люди, зараженные им, но еще не больные.
Мероприятия по ограничению Можно ограничить, отследив, где были заболевшие люди. Это необходимо делать, чтобы спасти жизни.Не ведется отслеживание больных, так как это невозможно.
Группы риска 

Люди в возрасте старше 60 лет, люди с повышенным давлением, диабетом, кардиоваскулярными и дыхательными заболеваниями, онкологические больные.

Дети заболевают очень редко, у беременных не констатирован повышенный риск заболеваемости.

Болезнь протекает тяжелее, чем в случае гриппа.

Маленькие дети, беременные, люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями.
Показатели смертностиИз всех известных заболевших скончались 3,4%.В странах ЕС умирают около 0,1% заболевших; В Латвии в 2018/2019 году зарегистрировано 86 смертей.

Данные: ВОЗ, ECDC, SPKC. 09.03.2020

ВОЗ также отмечает, что болезнь проявляется тяжелее гриппа. Примерно в 80% случаев заражений Covid-19 протекает в легкой или средней форме, в 14% — в тяжелой, еще в 6% — в критической (происходит остановка дыхания, септический шок, прекращается работа нескольких органов). Среди пациентов старше 80 лет смертность достигает 20%. Мужчины болеют коронавирусом чаще, чем женщины.

О неуместности сравнений Covid-19 с гриппом говорит и инфектолог Рижской восточной больницы Марис Лиепиньш. В отличие от гриппа, для которого характерны определенные сезоны, профилактические меры, медикаменты и вакцины, коронавирус пока оставляет слишком много вопросов без ответа. 

"Мы можем только догадываться о способах инфицирования и сроке инкубационного периода. Хуже всего, что от вируса нет лекарства и нет никаких профилактических мероприятий", — говорит Лиепиньш.

По его мнению, меры предосторожности уместны именно потому, что вирус оставляет еще много вопросов. В том числе и для того, чтобы не заразить людей старшего поколения, среди которых болезнь чаще заканчивается смертью.

ВОЗ отмечает, что в отличие от гриппа число жертв коронавируса можно сократить, отслеживая пути перемещения и контакты инфицированных — это может спасать жизни. Поэтому важно незамедлительно диагностировать болезнь, держать пациента в карантине и выяснить круг лиц, с которыми он виделся в последнее время. Чтобы методы дали результат, очень важно понимание и принятие всех необходимых мер обществом.

Вывод: несмотря на то, что у гриппа и Covid-19 похожие способы заражения и симптомы, это разные болезни, которые сравнивать неуместно. Отличается и эффективность ограничительных мер — распространению Covid-19 можно препятствовать путем контроля скопления и перемещения людей в затронутых вирусом регионах.

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