Вайдере вводит в заблуждение: Covid-19 — это не просто разновидность гриппа
Скорее неправда — в утверждении есть крупица правды, однако не учитываются контекст и/или существенные факты. Поэтому сказанное вводит в заблуждение или же вырвано из контекста.
С началом распространения нового коронавируса Covid-19 в соцсетях люди часто делятся мнением, что это не страшнее сезонного гриппа. Похожим образом еще пару дней назад публично высказалась депутат Европарламента Инесе Вайдере: мол, новый вирус — очередная разновидность гриппа, и отмена многих мероприятий есть следствие преувеличенного ажиотажа.
Это ложный подход: Covid-19 — не грипп, он опаснее и имеет иную специфику распространения, поэтому и действовать нужно иначе.
"Если я доверяю медикам (а я медикам доверяю), то этот вирус — очередная разновидность гриппа, ничем не страшнее, не бубонная чума или что-то такое. [...] Возможно, отмена стольких мероприятий — это перебор, эпидемии гриппа отмечается ежегодно", — заявила евродепутат 6 февраля в интервью программе Preses klubs на телеканале Rīga TV24.
Re:Check поинтересовалась у Вайдере через ее помощницу — какие медики называют Covid-19 разновидностью гриппа. Ответа от депутата не последовало, однако опасность Covid-19 она признала — "особенно для определенных групп людей, как и в случае с вирусом гриппа".
Вайдере добавила, что меры предосторожности соблюдать нужно, однако они должны быть соразмерными.
Политики — не единственные, кто в качестве аргумента против ажиотажа приводит грипп. Зачастую такими же утверждениями делятся и пользователи соцсетей.
Не грипп, поэтому действовать нужно иначе
Актуальную информацию о новом коронавирусе регулярно обобщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Обе информации указывают: Covid-19 — не грипп, поэтому действовать нужно иначе.
Сходства, впрочем, есть — в обоих случаях речь идет о вирусной инфекции дыхательных путей, которая передается воздушно-капельным путем (например, при выдохе или чихании). У обоих заболеваний схожи и симптомы: как и для гриппа, для Covid-19 характерны лихорадка, сухой кашель, усталость, затрудненное дыхание, першение в горле, головная боль.
Как отмечает ECDC, новый вирус еще более заразен, чем грипп, да еще и при одной существенной разнице: против Covid-19 нет лекарства или вакцины.
ECDC также указывает на большую разницу в показателях смертности: если грипп в Евросоюзе в среднем уносит жизни 0,1% заболевших, то среди заболевших коронавирусом 19 европейцев смертность уже составила 2-3%. По подсчетам ВОЗ, этот показатель еще выше — 3,4%. Вместе с тем многие исследователи допускают, что со временем можно будет точнее определить число инфицированных, которые переболели вирусом без явных симптомов — тогда же истинный показатель смертности может оказаться значительно ниже.
|Covid-19
|Грипп
|Вакцина и медикаменты
|Пока нет, используют медикаменты только для лечения симптомов. Примерно 20 вакцин в стадии разработки.
|Есть вакцина и медикаменты.
|Иммунитет
|Вирус новый, и против него нет иммунитета ни у одного человека.
|У многих людей есть иммунитет к нему.
|Кто может заразить?
|Других заражают люди, у которых уже есть симптомы болезни.
|Главные распространители гриппа - это люди, зараженные им, но еще не больные.
|Мероприятия по ограничению
|Можно ограничить, отследив, где были заболевшие люди. Это необходимо делать, чтобы спасти жизни.
|Не ведется отслеживание больных, так как это невозможно.
|Группы риска
Люди в возрасте старше 60 лет, люди с повышенным давлением, диабетом, кардиоваскулярными и дыхательными заболеваниями, онкологические больные.
Дети заболевают очень редко, у беременных не констатирован повышенный риск заболеваемости.
Болезнь протекает тяжелее, чем в случае гриппа.
|Маленькие дети, беременные, люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями.
|Показатели смертности
|Из всех известных заболевших скончались 3,4%.
|В странах ЕС умирают около 0,1% заболевших; В Латвии в 2018/2019 году зарегистрировано 86 смертей.
Данные: ВОЗ, ECDC, SPKC. 09.03.2020
ВОЗ также отмечает, что болезнь проявляется тяжелее гриппа. Примерно в 80% случаев заражений Covid-19 протекает в легкой или средней форме, в 14% — в тяжелой, еще в 6% — в критической (происходит остановка дыхания, септический шок, прекращается работа нескольких органов). Среди пациентов старше 80 лет смертность достигает 20%. Мужчины болеют коронавирусом чаще, чем женщины.
О неуместности сравнений Covid-19 с гриппом говорит и инфектолог Рижской восточной больницы Марис Лиепиньш. В отличие от гриппа, для которого характерны определенные сезоны, профилактические меры, медикаменты и вакцины, коронавирус пока оставляет слишком много вопросов без ответа.
"Мы можем только догадываться о способах инфицирования и сроке инкубационного периода. Хуже всего, что от вируса нет лекарства и нет никаких профилактических мероприятий", — говорит Лиепиньш.
По его мнению, меры предосторожности уместны именно потому, что вирус оставляет еще много вопросов. В том числе и для того, чтобы не заразить людей старшего поколения, среди которых болезнь чаще заканчивается смертью.
ВОЗ отмечает, что в отличие от гриппа число жертв коронавируса можно сократить, отслеживая пути перемещения и контакты инфицированных — это может спасать жизни. Поэтому важно незамедлительно диагностировать болезнь, держать пациента в карантине и выяснить круг лиц, с которыми он виделся в последнее время. Чтобы методы дали результат, очень важно понимание и принятие всех необходимых мер обществом.
Вывод: несмотря на то, что у гриппа и Covid-19 похожие способы заражения и симптомы, это разные болезни, которые сравнивать неуместно. Отличается и эффективность ограничительных мер — распространению Covid-19 можно препятствовать путем контроля скопления и перемещения людей в затронутых вирусом регионах.