Вайдере вводит в заблуждение: Covid-19 — это не просто разновидность гриппа

Люди в возрасте старше 60 лет, люди с повышенным давлением, диабетом, кардиоваскулярными и дыхательными заболеваниями, онкологические больные.

Дети заболевают очень редко, у беременных не констатирован повышенный риск заболеваемости.

Болезнь протекает тяжелее, чем в случае гриппа.