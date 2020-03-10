Ограбление века: в Чили напали на машину инкассаторов и украли миллионы

В Чили вооруженная группировка, воспользовавшись протестами в стране, обокрала бронированный автомобиль инкассаторов: добычей грабителей стали 14 млн долларов США (12,3 млн евро) и один миллион евро, сообщает The Guardian.
Чилийские СМИ назвали это "ограблением года". Инцидент произошел в столичном аэропорту имени Артуро Мерино Бенитеса, который находится в 18 километрах от центра города. Семеро мужчин напали на машину инкассаторов спустя пару часов с момента доставки денег в страну.
Во время нападения пострадали два охранника.
Полиция Чили считает, что грабители знали о доставке ценного груза в страну.
В октябре 2019 года в Чили начались протесты с связи с удорожанием жизни, и все силы полиции были брошены на борьбу с протестующими. Это привело к уменьшению контроля в других сферах, в связи с чем активизировались преступные группировки - стало больше серьезных ограблений.
Стоит отметить, что подобное преступление уже происходило в аэропорту Сантьяго - в 2014 году вооруженные грабители "взяли" бронированный автомобиль инкассаторов - их добычей стали 10 млн долларов США. После этого был уволен руководитель службы безопасности аэропорта, а также прозвучали обещания улучшить протоколы безопасности.