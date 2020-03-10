Ограбление века: в Чили напали на машину инкассаторов и украли миллионы

Чилийские СМИ назвали это "ограблением года". Инцидент произошел в столичном аэропорту имени Артуро Мерино Бенитеса, который находится в 18 километрах от центра города. Семеро мужчин напали на машину инкассаторов спустя пару часов с момента доставки денег в страну.

Во время нападения пострадали два охранника.

Полиция Чили считает, что грабители знали о доставке ценного груза в страну.

В октябре 2019 года в Чили начались протесты с связи с удорожанием жизни, и все силы полиции были брошены на борьбу с протестующими. Это привело к уменьшению контроля в других сферах, в связи с чем активизировались преступные группировки - стало больше серьезных ограблений.