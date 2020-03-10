Вт, 10.03.2020
Неодетая девочка с пустой и пахнущей бутылочкой в руках, на кровати - ножницы, на кухне квартиры на 8-ом этаже открыто окно, к которому приставлено кресло. Такой вид представился полиции, когда они взломали дверь в одной из квартир Огрского района... СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1

Ограбление века: в Чили напали на машину инкассаторов и украли миллионы

Иллюстрация. Чилийская полиция.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Чили вооруженная группировка, воспользовавшись протестами в стране, обокрала бронированный автомобиль инкассаторов: добычей грабителей стали 14 млн долларов США (12,3 млн евро) и один миллион евро, сообщает The Guardian. 

Чилийские СМИ назвали это "ограблением года". Инцидент произошел в столичном аэропорту имени Артуро Мерино Бенитеса, который находится в 18 километрах от центра города. Семеро мужчин напали на машину инкассаторов спустя пару часов с момента доставки денег в страну. 

Во время нападения пострадали два охранника. 

Полиция Чили считает, что грабители знали о доставке ценного груза в страну. 

В октябре 2019 года в Чили начались протесты с связи с удорожанием жизни, и все силы полиции были брошены на борьбу с протестующими. Это привело к уменьшению контроля в других сферах, в связи с чем активизировались преступные группировки - стало больше серьезных ограблений. 

Стоит отметить, что подобное преступление уже происходило в аэропорту Сантьяго - в 2014 году вооруженные грабители "взяли" бронированный автомобиль инкассаторов - их добычей стали 10 млн долларов США. После этого был уволен руководитель службы безопасности аэропорта, а также прозвучали обещания улучшить протоколы безопасности. 

Последние новости

НАВЕРХ