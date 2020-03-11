Чт, 12.03.2020
Неодетая девочка с пустой и пахнущей бутылочкой в руках, на кровати - ножницы, на кухне квартиры на 8-ом этаже открыто окно, к которому приставлено кресло. Такой вид представился полиции, когда они взломали дверь в одной из квартир Огрского района... СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Что нового? Вся информация о Covid-19 в Латвии и мире

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

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