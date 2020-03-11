До и после: дизайнер называет главные ошибки в интерьере жилой комнаты

Модульная мебель удобна тем, что в случае перемен не нужно покупать новый шкаф, а можно расширить имеющийся.

Еще более удобным и вместительным шкаф можно сделать при помощи различных полок, вставок и вешалок. Для компактного хранения вещей как нельзя более кстати придутся практичные вакуумные мешки, которые стоят всего пару евро, но при этом экономят много места и подходят для повторного использования.

Отсутствие безопасного детского уголка

"У каждого члена семьи, включая детей, должно быть его собственное место для хранения вещей – это поможет поддерживать порядок и облегчит поиск необходимого.

Хранение игрушек – главная головная боль в этой квартире: часть игрушек находится в большой коробке и их трудно достать, а о других дети забывают, потому что они хранятся в закрытом шкафу.

Я создала отдельную игровую зону, в которой все игрушки лежат на низких полках и в ящиках и хорошо видны, так что дети могут сами их взять и учиться самостоятельно наводить порядок", – рассказывает Элина.

В исследовании "Жизнь дома" 43% родителей признались, что дома им не хватает возможности уделить время себе.

Если игровую зону оборудовать прямо в жилой комнате на ковре и там же разместить игрушечную кухоньку, с которой малыши могут безопасно играть, родители могут быть рядом и заботиться об их безопасности, в то же самое время отдыхая или разговаривая друг с другом.

ФОТО: Пресс-фото

Дизайнер добавляет, что важно выбирать соответствующие возрасту детей мебель и игрушки, а также соблюдать рекомендации по безопасности. Острые углы можно обезопасить при помощи специальных накладок, выдвижные полки и шкафы снабдить фиксаторами, чтобы дети не могли добраться до острых предметов, а двери оборудовать ограничителями открывания, чтобы уберечь маленькие пальчики от травм.

Не соответствующий личности хозяев стиль

"Мое первое впечатление, когда я зашла в комнату, было таким: здесь темно, мебель отслужила свое, комната буквально кричит о переменах и совсем не подходит для такой молодой и активной семьи", – делится Элина.

Дизайнер выбрала живые привлекательные оттенки не только для мебели и аксессуаров, но и для стен – особой изюминкой стало выбранное для детской игровой зоны цветовое решение. Сочетающиеся друг с другом цвета создают гармоничное общее впечатление, например, если один цвет, в данном случае красный, используется и для занавесок, и для подушек, и для часов, а желтые нюансы появляются на стенах, коврике на полу и в цветочной композиции.

Текстиль и предметы интерьера, такие как растения, коврики и подушки, важны для создания атмосферы, тогда как сувениры из путешествий, фотографии в рамках и детские рисунки делают пространство более личным.

С чего начать?

Тем, кто хочет изменить свое жилище, но не знает, с чего начать, Гриезе рекомендует прежде всего хорошенько обдумать свои потребности и выбрать основную мебель, такую как диван и шкаф, которые по форме и размеру хорошо вписываются в комнату. Когда это будет сделано, легче будет понять, сколько места остается для более мелкой мебели и предметов интерьера.