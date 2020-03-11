До и после: дизайнер называет главные ошибки в интерьере жилой комнаты

Четыре человека в двухкомнатной квартирке – казалось бы, при таких исходных в жилище трудно поддерживать порядок и у его обитателей нет возможности хоть недолго побыть в одиночестве. Однако это не обязательно так: в правильно обустроенном жилище место найдется для всего, в том числе для рабочего места, детского уголка и семейного отдыха.
Дизайнер интерьера IKEA Элина Гриезе рассказывает, как не ошибиться при обустройстве многофункциональной жилой комнаты, на примере превращений квартиры одной латышско-американской семьи из Огре.
"Во многих жилищах гостиная является центром повседневной жизни: здесь едят, смотрят телевизор, занимаются хобби, играют и спят.
Жителям Латвии не привыкать к компактным квартирам, и две трети латвийцев считают, что даже в небольшом жилище им хватает личного пространства.
Чтобы все обитатели дома были довольны и чувствовали себя действительно комфортно, необходима лишь толика творческого подхода при его обустройстве. Продуманная планировка, функциональное зонирование и умные решения для хранения вещей жизненно необходимы при создании интерьера", – рассказывает дизайнер интерьера IKEA Элина Гриезе, ссылаясь на данные исследования "Жизнь дома".
Владельцы квартиры латышка Даце и американец Бенджамин, который уже бегло говорит по-латышски, познакомились около 7 лет назад, когда занимались волонтерской работой в США и Африке. Сейчас пара растит двух чудесных дочерей.
"Мы переехали в Огре, желая создать более комфортную среду для детей. До этого мы арендовали квартиру в Риге, которая в два раза превосходила нынешнюю по площади, так что нам пришлось хорошенько подумать над тем, какие вещи оставить и как разместить их в нашем новом жилище. Мы сделали все возможное, чтобы сделать новую квартиру как можно более уютной, однако все еще не вполне довольны результатом, так что мы открыты для идей дизайнера касательно того, как улучшить эстетическую привлекательность пространства, сделать его более практичным и безопасным для детей", – говорит Даце.
Во время переоборудования квартиры дизайнер Элина рассказала о главных ошибках при планировании интерьера и о том, как их исправить.
Отсутствие зонирования
Чтобы избежать хаоса в комнате, можно разделить ее при помощи мебели и окрашенных в разные цвета стен. Зачастую одна комната должна выполнять несколько функций, поэтому важно прежде всего найти место для крупной мебели (диван, кровать, шкаф и др.), а затем думать об остальном.
"Мебель можно использовать для зонирования пространства, например, поставив стол перпендикулярно стене. С функцией разделения помещения на секторы отлично справятся также окрашенные в различные цвета стены, яркая мебель или ковры и занавески: они прекрасно визуально разграничивают зоны и показывают, где место для отдыха или, например, для работы", – советует дизайнер.
Захламленный пол
Когда вещи хранятся на полу, они занимают много места и создают ощущение хаоса и беспорядка. Остроумные решения для хранения вещей, например, модульные секции, диваны с отсеками для вещей и пуфы со скрытыми отделениями – это лишь некоторые из возможных вариантов, которые позволяют упорядочить пространство и уменьшить ощущение захламленности. Чтобы помещение казалось более просторным, важно оставить как можно больше свободного места на полу, сложив вещи в шкафы и на полки, которые могут занимать всю стену до самого потолка.
Модульная мебель удобна тем, что в случае перемен не нужно покупать новый шкаф, а можно расширить имеющийся.
Еще более удобным и вместительным шкаф можно сделать при помощи различных полок, вставок и вешалок. Для компактного хранения вещей как нельзя более кстати придутся практичные вакуумные мешки, которые стоят всего пару евро, но при этом экономят много места и подходят для повторного использования.
Отсутствие безопасного детского уголка
"У каждого члена семьи, включая детей, должно быть его собственное место для хранения вещей – это поможет поддерживать порядок и облегчит поиск необходимого.
Хранение игрушек – главная головная боль в этой квартире: часть игрушек находится в большой коробке и их трудно достать, а о других дети забывают, потому что они хранятся в закрытом шкафу.
Я создала отдельную игровую зону, в которой все игрушки лежат на низких полках и в ящиках и хорошо видны, так что дети могут сами их взять и учиться самостоятельно наводить порядок", – рассказывает Элина.
В исследовании "Жизнь дома" 43% родителей признались, что дома им не хватает возможности уделить время себе.
Если игровую зону оборудовать прямо в жилой комнате на ковре и там же разместить игрушечную кухоньку, с которой малыши могут безопасно играть, родители могут быть рядом и заботиться об их безопасности, в то же самое время отдыхая или разговаривая друг с другом.
Дизайнер добавляет, что важно выбирать соответствующие возрасту детей мебель и игрушки, а также соблюдать рекомендации по безопасности. Острые углы можно обезопасить при помощи специальных накладок, выдвижные полки и шкафы снабдить фиксаторами, чтобы дети не могли добраться до острых предметов, а двери оборудовать ограничителями открывания, чтобы уберечь маленькие пальчики от травм.
Не соответствующий личности хозяев стиль
"Мое первое впечатление, когда я зашла в комнату, было таким: здесь темно, мебель отслужила свое, комната буквально кричит о переменах и совсем не подходит для такой молодой и активной семьи", – делится Элина.
Дизайнер выбрала живые привлекательные оттенки не только для мебели и аксессуаров, но и для стен – особой изюминкой стало выбранное для детской игровой зоны цветовое решение. Сочетающиеся друг с другом цвета создают гармоничное общее впечатление, например, если один цвет, в данном случае красный, используется и для занавесок, и для подушек, и для часов, а желтые нюансы появляются на стенах, коврике на полу и в цветочной композиции.
Текстиль и предметы интерьера, такие как растения, коврики и подушки, важны для создания атмосферы, тогда как сувениры из путешествий, фотографии в рамках и детские рисунки делают пространство более личным.
С чего начать?
Тем, кто хочет изменить свое жилище, но не знает, с чего начать, Гриезе рекомендует прежде всего хорошенько обдумать свои потребности и выбрать основную мебель, такую как диван и шкаф, которые по форме и размеру хорошо вписываются в комнату. Когда это будет сделано, легче будет понять, сколько места остается для более мелкой мебели и предметов интерьера.
"Регулярное просматривание одежды, игрушек и других вещей помогает понять, что из них все еще используется, а в чем отпала необходимость. Предметы, относящиеся ко второй категории, можно кому-то отдать или пожертвовать. Если освободиться от лишнего, то будет проще понять, какие решения для хранения домашнего скарба будут наиболее оптимальными", – рекомендует дизайнер.