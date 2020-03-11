"Энистон должна быть убита": Вайнштейн угрожал актрисе?

Харви Вайнштейн высказался в адрес Дженнифер Энистон, когда журналист обратился к нему в рамках расследования в 2017 году. Об этом сообщается недавно опубликованных судебных документах.

"Дженнифер Энистон должна быть убита", - написал Вайнштейн в электронном письме 31 октября 2017 года,

отвечая на вопрос репортера, требующего комментария об утверждении, что Вайнштейн домогался Энистон. Отметим, что позже это утверждение было опровергнуто.

Электронное письмо было обнародовано во вторник днем ​​в суде по уголовным делам Нью-Йорка, где было распечатано около тысячи страниц документов перед вынесением приговора Вайнштейна.

В октябре 2017 года National Enquirer обратился за комментарием к тогдашнему представителю продюсера Салли Хофмайстеру, эксперту по кризисному управлению, которого он нанял вскоре после сообщений о сексуальных домогательствах и нападениях.

Репортер написал: "National Enquirer намеревается опубликовать историю о том, что Дженнифер Энистон подверглась сексуальному насилию со стороны Харви Вайнштейна".

Представитель Энистон тогда ответил, что это утверждение ложно и актриса никогда не подвергалась приставаниям со стороны продюсера.

Напомним, что электронное письмо Энистон является лишь частью множества документов на 1000 страниц, раскрытых по уголовному делу Вайнштейна на этой неделе. Документы также раскрывают большую часть отчаянных просьб Вайнштейна о помощи после сообщений о скандале и создании движения #MeToo.