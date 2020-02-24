Харви Вайнштейн признан виновным по двум эпизодам

В хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) суд присяжных счел вину Вайнштейна недоказанной.

За два эпизода по такому обвинению ему грозило бы пожизненное заключение, уточняет Reuters.

По обвинению в изнасиловании продюсеру грозит до четырех лет, за преступные действия сексуального характера — от пяти до 25 лет лишения свободы.

После оглашения вердикта присяжных Вайнштейна взяли под стражу.