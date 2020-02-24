Пн, 24.02.2020
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Харви Вайнштейн признан виновным по двум эпизодам

Харви Вайнштейн и Эшли Джадд

ФОТО: New York Post/Reuters

Присяжные в Нью-Йорке признали кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по двум эпизодам из пяти: изнасилование и преступные действия сексуального характера. Об со ссылкой на Reuters сообщает издание Meduza.

В хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) суд присяжных счел вину Вайнштейна недоказанной.

За два эпизода по такому обвинению ему грозило бы пожизненное заключение, уточняет Reuters.

По обвинению в изнасиловании продюсеру грозит до четырех лет, за преступные действия сексуального характера — от пяти до 25 лет лишения свободы.

После оглашения вердикта присяжных Вайнштейна взяли под стражу.

Приговор Вайнштейну огласят 11 марта — тогда же будет назван возможный срок заключения.

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