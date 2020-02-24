Харви Вайнштейн признан виновным по двум эпизодам

Присяжные в Нью-Йорке признали кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по двум эпизодам из пяти: изнасилование и преступные действия сексуального характера. Об со ссылкой на Reuters сообщает издание Meduza.
В хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) суд присяжных счел вину Вайнштейна недоказанной.
За два эпизода по такому обвинению ему грозило бы пожизненное заключение, уточняет Reuters.
По обвинению в изнасиловании продюсеру грозит до четырех лет, за преступные действия сексуального характера — от пяти до 25 лет лишения свободы.
После оглашения вердикта присяжных Вайнштейна взяли под стражу.
Приговор Вайнштейну огласят 11 марта — тогда же будет назван возможный срок заключения.