В Лондоне арестована недвижимость дочери и внука Назарбаева на 100 миллионов долларов

Оказалось, что ценная недвижимость принадлежит дочери и внуку многолетнего казахстанского правителя Нурсултана Назарбаева, сообщает Русская служба новостей ВВС. Они не смогли доказать происхождение денег, за которые она была приобретена.

По запросу правозащитных учреждений Великобритании в прошлом году был арестован охраняемый дом с бассейном и кинозалом, находящийся на одной из самых дорогих улиц страны - Бишопс-авеню Арестованы также частный дом в Хайгейте и большая квартира в Челси.

Великобритания тогда сообщила, что недвижимость связана с политически влиятельной фигурой.

ВВС выяснила его владельцев, проанализировав в сотрудничестве с организациями Finance Uncovered и Transparency International публично доступные данные. Во вторник Верховный суд Лондона разрешил эту информацию опубликовать, несмотря на возражения владельцев.

Владельцами роскошной недвижимости оказались дочь многолетнего президента Казахстана Назарбаева Дарига Назарбаева, а также его старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Они в суде оспаривают арест недвижимости.

Дома и квартира в свое время были куплены более чем за 100 миллионов долларов, однако сейчас они могут стоить гораздо дороже.