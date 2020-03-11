В Лондоне арестована недвижимость дочери и внука Назарбаева на 100 миллионов долларов

В прошлом году в Лондоне в виде "необъясненных богатств" были арестованы два роскошных дома и квартира, общая стоимость которых составляет около 100 миллионов долларов (88 миллионов евро).
Оказалось, что ценная недвижимость принадлежит дочери и внуку многолетнего казахстанского правителя Нурсултана Назарбаева, сообщает Русская служба новостей ВВС. Они не смогли доказать происхождение денег, за которые она была приобретена.
По запросу правозащитных учреждений Великобритании в прошлом году был арестован охраняемый дом с бассейном и кинозалом, находящийся на одной из самых дорогих улиц страны - Бишопс-авеню Арестованы также частный дом в Хайгейте и большая квартира в Челси.
Великобритания тогда сообщила, что недвижимость связана с политически влиятельной фигурой.
ВВС выяснила его владельцев, проанализировав в сотрудничестве с организациями Finance Uncovered и Transparency International публично доступные данные. Во вторник Верховный суд Лондона разрешил эту информацию опубликовать, несмотря на возражения владельцев.
Владельцами роскошной недвижимости оказались дочь многолетнего президента Казахстана Назарбаева Дарига Назарбаева, а также его старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Они в суде оспаривают арест недвижимости.
Дома и квартира в свое время были куплены более чем за 100 миллионов долларов, однако сейчас они могут стоить гораздо дороже.
Их арест стал одним из первых шагов Великобритании в новой кампании против отмывания денег с помощью сделок с недвижимостью в стране. Специальный ордер позволяет конфисковать недвижимость, если владелец не может доказать, что купил ее за честно заработанные деньги.