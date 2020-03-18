Девушки в армии, проблемы с гигиеной и 2500 евро за шаурму. Русскоязычная в Израиле

В своем блоге в Instagram девушка пишет: "31 августа 2017 года я с разрешения МВД Израиля въехала в страну как супруга ее гражданина. Чуть позже мне дали рабочую визу, а следом - вид на жительство. За два года я худо-бедно освоила иврит и наконец-то обрела долгожданную самостоятельность и веру в себя".