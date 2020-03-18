Ср, 18.03.2020
Я побывала на собрании Анонимных Алкоголиков и готова рассказать о том, что там происходит. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Девушки в армии, проблемы с гигиеной и 2500 евро за шаурму. Русскоязычная в Израиле

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Брак, религиозный развод и суровые еврейские бабушки-шпионки

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Границы закрыты, а это значит, что на какое-то время о путешествиях придется забыть! Предлагаем не унывать и совершить виртуальную поездку в Израиль - увидеть эту страну глазами русскоязычной девушки Людмилы, которая переехала туда два года назад.

В своем блоге в Instagram девушка пишет: "31 августа 2017 года я с разрешения МВД Израиля въехала в страну как супруга ее гражданина. Чуть позже мне дали рабочую визу, а следом - вид на жительство. За два года я худо-бедно освоила иврит и наконец-то обрела долгожданную самостоятельность и веру в себя". 

В своем блоге Людмила с юмором рассказывает о жизни в Израиле, менталитете местных, ценах на проживание и особенностях быта. Мы изучили ее записи и готовы рассказать об этом вам.

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Брак, религиозный развод и суровые еврейские бабушки-шпионки

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