Дополнен список стран, которые не рекомендуется посещать из-за коронавируса

В список не рекомендуемых для посещения стран включены также Испания, Франция, Германия, Австрия и Швейцария.

Таким образом, особые меры предосторожности на данный момент распространяются на 11 стран: Китай, Южную Корею, Иран, Японию, Сингапур, Италию, Испанию, Францию, Германию, Австрию и Швейцарию. Минздрав настоятельно рекомендует не посещать эти страны из-за высокого риска заражения. Нужно принимать во внимание также то, что по возвращении из этих стран детям 14 дней придется провести на домашнем карантине.

В Минздраве также пройдет пресс-конференция о ситуации с Covid-19, на которой выступят директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга и главный специалист Минздрава по инфектологии Уга Думпис.