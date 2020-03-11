Дополнен список стран, которые не рекомендуется посещать из-за коронавируса

С сегодняшнего дня, 11 марта, в связи с изменениями эпидемиологической ситуации Государственная оперативная медицинская комиссия расширила список затронутых новым коронавирусом стран. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство здравоохранения.
В список не рекомендуемых для посещения стран включены также Испания, Франция, Германия, Австрия и Швейцария.
Таким образом, особые меры предосторожности на данный момент распространяются на 11 стран: Китай, Южную Корею, Иран, Японию, Сингапур, Италию, Испанию, Францию, Германию, Австрию и Швейцарию. Минздрав настоятельно рекомендует не посещать эти страны из-за высокого риска заражения. Нужно принимать во внимание также то, что по возвращении из этих стран детям 14 дней придется провести на домашнем карантине.
В Минздраве также пройдет пресс-конференция о ситуации с Covid-19, на которой выступят директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга и главный специалист Минздрава по инфектологии Уга Думпис.
Как сообщалось, на данный момент в Латвии Covid-19 зарегистрирован у десяти человек. Девятеро из них являются туристами из одной группы, которая в конце прошлой недели вернулась из поездки в Италию.