Как российское ТВ объясняло согласие Путина обнулить президентские сроки

Обосновывали они необходимость обнуления президентских сроков желанием "дать ему спокойно работать четыре года", чтобы он не превратился в "хромую утку" (в США этот термин обозначает политика, который приближается к концу срока правления и не может избираться снова), а также чтобы положить конец "инсинуациям и анархии".

При этом все каналы как один отрицали, что поддержка Путиным инициативы депутата Валентины Терешковой может быть связана с его возможным желанием остаться у власти.

Терешкова ранее предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции. Другая ее инициатива - отменить ограничение сроков пребывания на посту президента - поддержки у Путина не нашла.

"Все мне ясно стало теперь"

"Ну вот, свершилось. Как в песне поется, все мне ясно стало теперь. И не только мне - всем все стало ясно теперь. Раньше было все же не до конца. Вот, например, 22 апреля. Скоро уже. Не все понимали, почему и за что они должны идти голосовать. А теперь ясно, и почему, и за что. Но главное - за кого", - сказал ведущий Первого канала Кирилл Клейменов в начале вечернего выпуска в своей иносказательной манере.

"В нашей стране это всегда самое главное - за кого. За красных или за белых. За ЦСКА или за "Спартак". За Путина или.... Вот тут главное, в этом союзе. Про "или" думать даже не хочется. Причем, как это ни странно, ни тем, кто за Путина, ни даже тем, кто против. Ну, допустим. Допустим, вы против Путина. А за кого вы? В том-то и дело," - добавил он.

НТВ, в свою очередь, сообщил, что неожиданный приезд президента на пленарное заседание Госдумы - это "действительно сенсация, потому что в современной истории страны такого не было".

"Другой путь"

Все каналы наперебой пытались убедить зрителей, что если бы президент хотел остаться у власти, он выбрал бы другой путь, цитируя речь председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Если бы президент Российской Федерации просто хотел остаться у власти, поверьте, способов законных это сделать более чем достаточно. И это можно было сделать, не затрагивая Конституцию. Но в данном случае предложен честный и прямой путь," - заявила она.