Врач выбрал семью вместо зарплаты в 20 000 евро

- Работа в Финляндии сказалась на здоровье
- Друзей там особенно не появилось
- Свои проблемы есть и на родине
Анестезиолог Андрус Кыйв, приступивший в понедельник к работе заведующим медицинской частью Валгаской больницы, приехал в эстонский город Валга прямо с финского парома. По словам специалиста, много лет получавшего у соседей гигантскую по эстонским меркам зарплату, за тамошние блага приходится платить высокую цену, пишет Rus.Postimees.
Ему всего 55 лет, но теперь он решил, что хватит, пора сбавить темп. Более 15 лет он проработал в Финляндии в таком режиме, при котором "сам себя не помнишь". А теперь вернулся в Валгу, где около 20 лет назад работал врачом.
"Годы идут, сон сбился, здоровье хромает, времени сходить к врачу нет", - смеется Андрус.
Не стал он отдыхать и в промежутке между работой в Финляндии и Валге: "В 12 ночи я съехал с парома. Три часа успел поспать, с шести на ногах".
Мужчина не отрицает, что уехал в Финляндию, чтобы поправить свое материальное положение. Хотя в Эстонии он работал в двух местах, причем на "скорой помощи", и отрабатывал по 15-16 смен в месяц, зарплата все же была меньше, чем ему хотелось. В соседней стране зарплата была выше в пять с лишним раз. Он успел поработать в Хельсинки, Лаппеэнранта и Коувола.
Предложение: 20 000 евро в месяц
В 2014 году газета Äripäev писала об эстонцах, очень хорошо зарабатывающих в Финляндии. В рейтинге можно было найти и имя Кыйва, получавшего тогда 161 875 евро в месяц брутто, что составляет около 13 500 евро в месяц.
"Какие-то договоренности есть до сих пор. Вчера мне сделали предложение поработать по сменам на полную ставку за 20 000 евро в месяц", - говорит врач.
Но вместо этого он решил устроиться в Валгаскую больницу. Как же так? "Деньги не компенсируют того, что ты не можешь долго быть дома. Ты получаешь много, но дорого за это расплачиваешьс - здоровьем или семьей?"
В качестве основной причины возвращения он называет желание больше времени проводить с семьей. "Моей маме 88. Сыновьям - 18 и 15. Я спросил, понравилось бы им, если бы папа больше был дома. Естественно, понравилось бы. Мама сказала, что ей проще, когда я в Эстонии. Когда я отъезде, она все время волнуется. Несколько лет назад я сбил в Финляндии лося, того пристрелили, машина ушла на свалку, а со мной ничего не произошло".
Но какой была жизнь в Финляндии? "Пациенты везде одинаковые, болезни - тоже. Естественно, у них в системе больше ресурсов. Но там есть и бессмысленное их разбазаривание. В Эстонии лекарства обходятся больнице дешевле".
Деньги не компенсируют того, что ты не можешь долго быть дома.
Маленькие городки можно сравнить с Валгой. "Кое-где, где раньше был процветающий городок, видно, как он вырождается. Бумажной промышленности там стало меньше, а когда-то это был флагман финской промышленности. Они были в таком статусе, что рабочие места наследовались от отца к сыну, зарплаты были хорошие. Но больше на финской бумаге не печатаются крупные мировые издания", - рассказывает Андрус.
"В больнице прежде оперировали и делали все, а теперь одно отделение закрывается и объединяется с соседней центральной больницей, значение утрачивается. Молодые люди, которые должны приобрести специализацию, не получают там достаточно практики и туда просто не идут. Вся система дежурства работает за счет закупленного на стороне персонала, его нанимают через посредническую фирму. У них хотя бы деньги на это есть".
Лицемерие и жалобы
В Финляндии Кыйв тоже работал через посредническую фирму. У этой системы есть свои сложности, которые делали жизнь неудобной. "Все могло быть хорошо, ты находил очень хорошего работодателя, все было идеально. Но проходило два года, самоуправление проводило новый конкурс, и появлялась другая фирма с совершенно другими условиями. В этом смысле было… я бы даже сказал, по-идиотски. Люди привыкают, возникает командная работа, а потом приходится начинать все с начала".
Социальная жизнь по сравнению с Эстонией тоже протекала со скрипом. "Сын два года ходил в Финляндии в школу. Там того, кого дразнили, делали виноватым, а зачинщик становился жертвой.
Проект KiVa (против школьной травли) у финнов разработан. Такой же, как социализм или коммунизм: хорошая идея, но неправильное воплощение".
Немало проблем доставлял Кыйву и его черный юмор. По его словам, ему приходилось сталкиваться с завистью и лицемерием. "Иногда я шутил, когда медсестры спрашивали, что делать с пациентом. Я отвечал - чего там, дадим ему направление к патологоанатому. В Эстонии над этим посмеялись бы, а там смеются, а потом жалуются. Они завистливы и не понимают черный юмор. Идут жаловаться, что у тебя неправильное отношение. За спиной плохо о тебе говорят".
По его словам, в Валгаской больнице в свое время у него образовался круг друзей, с которыми можно было поговорить и которые были не просто коллегами. О Финляндии он этого сказать не может. "Дома все-таки лучше. Там друзей практически не было. Мы ходили вместе обедать с важными лицами. Может быть, справлялись друг у друга о делах в семейной жизни. Если ты мог много говорить и присоединялся к игре, относились более положительно".
Почему же он вернулся в Валгу - город, с которым, на первый взгляд, у него нет тесных связей? Кыйв родился в Выру, жил одно время в Таллинне, потом учился в Тарту. Причем в Выру его одноклассниками были политик Ивари Падар и бизнесмен Калев Ярвелилль. Теперь он живет в Камбья, в Тартумаа. А в приграничный город решил переехать, поскольку Валгаская больница и ее коллектив ему не чужие. Когда-то в 2001 году он начинал тут работать, а через три года уехал в Финляндию.
В Тарту не тянет
Но почему не ближайшая к дому клиника Тартуского университета? "Работа на Маарьямыйза мне бы не понравилась. Там атмосфера стала слишком странной. У тамошних массовых протестов должна же быть какая-то причина. Но, конечно, там очень много и положительных моментов", - сказал Кыйв. Вопрос, какую цель он ставит перед собой на новой должности, заставил его улыбнуться: "Раньше спрашивали: почему вы пошли учиться на врача? Все потом начинали долго и скучно отвечать. Если бы меня спросили, почему я учился на врача, я бы ответил: я хотел".
По его словам, для начала ему надо получить более подробное представление о работе, которая не будет ограничиваться только руководством, а подразумевает и работу врачом. "С командой надо будет обсудить, что делать, чтобы решить проблему нехватки врачей. Помимо того, чтобы давать советы, оказывать помощь и пытаться решить проблемы, я планирую сам участвовать в дежурствах. Выслушивать, что людей беспокоит. Естественно, будут и представительские функции".
В молодости Андрус подумывал, не взять ли ему в качестве второй специальности актерское мастерство. На первый взгляд столь разные профессии, по его словам, не столь далеки друг от друга: "Я знаю одного ортопеда в Финляндии, кажется, его зовут Анттила. Он сначала выучился на актера, причем был весьма успешен, а потом пошел учиться на врача. И теперь он успешный ортопед, ставит тазобедренные и коленные протезы".