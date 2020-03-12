"Красный список" дополнен еще шестью странами. Эпидемиологи призывают не покидать Латвию

Люди, которые вернулись из путешествия, должны оценить свои будничные передвижения, следить за состоянием здоровья в течение 14 дней и в случае, если появились похожие на грипп симптомы, звонить на номер 113.

Всех, у кого есть признаки инфекции дыхательных путей - кашель, проблемы с дыханием, воспаление горла и повышенная температура, - SPKC призывает соблюдать ряд условий: не посещать общественные места, не ходить на работу и в гости. Это касается и детей. Нужно связаться с семейным врачом и, если состояние позволяет, лечиться дома. Также нужно избегать общения с пожилыми людьми, так как люди в возрасте наиболее подвержены риску заболеть новым видом коронавируса.

Сообщается, что в четверг дополнен список стран, на которые распространяются особые меры предосторожности.

Это Нидерланды, Великобритания, Швеция, Норвегия, Бельгия, Дания, США, Греция и Исландия. По возвращении из этих стран детям 14 дней придется провести на домашнем карантине. В целом на данный момент в списке 17 стран. Ранее не рекомендовано было ехать в Китай, Южную Корею, Иран, Японию, Сингапур, Италию, Испанию, Францию, Германию, Австрию и Швейцарию. Нужно принимать во внимание также то, что по возвращении из этих стран детям 14 дней придется провести на домашнем карантине.

"Туристы, держитесь вместе"

Латвийским туристическим группам, которые застряли в охваченных коронавирусом странах, следует любой ценой держаться вместе, а не искать индивидуальных решений, как добраться до Латвии, заявила в передаче ЛТВ Rīta panorāma руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.

Для начала она напомнила, что в период эпидемии людям вообще не следовало бы путешествовать, так как можно не только заболеть, но и неожиданно попасть в карантин, где придется провести несколько дней без средств к существованию.

В свою очередь, тем, кто находится в странах повышенного риска и не может вернуться домой, ответственнее было бы не разделяться и искать каждому свои способы, а вернуться в Латвию всем вместе специально заказанным автобусом или авиарейсом из другого аэропорта.

"Главное, чтобы мы [NMPD] были информированы и могли уделить этой группе усиленное внимание. Хуже, если они вернутся по одному и мы не сможем контролировать ситуацию", - сказала Ципуле.

Нагрузка выросла

Ципуле указала, что значительно выросла нагрузка центра оперативного управления NMPD, который ответственен за обслуживание звонков и планирование выездов бригад скорой помощи. В основном это связано с тем, что специальные бригады все чаще выезжают брать анализы на Covid-19. Кроме того, люди часто звонят в NMPD со своими вопросами и опасениями. В службе увеличено количество консультантов и создано специальное рабочее место для упорядочения логистики.

По словам Ципуле, для обычных бригад, которые не работают с потенциальными больными Covid-19, в повседневной работе ничего не изменилось. Правда, и для них есть риск случайного соприкосновения с зараженными. Например, недавно бригада неотложной помощи выезжала на драку, один из участников которой недавно вернулся из Милана. Медики были помещены в кратковременный карантин, сдали анализы, которые оказались отрицательными, и вернулись к работе.

Ципуле отметила, что из-за нагрузки NMPD отказывается от таких платных услуг, как дежурство на публичных мероприятиях, проводимых частными лицами.