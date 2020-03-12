"Красный список" дополнен еще шестью странами. Эпидемиологи призывают не покидать Латвию

В связи с распространением коронавируса Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) призывает жителей Латвии не выезжать за пределы страны. В четверг на заседании Совета кризисного управления будет рассмотрен вопрос о закрытии государственных границ Латвии. Сообщается, что в четверг дополнен список стран, на которые распространяются особые меры предосторожности.
Люди, которые вернулись из путешествия, должны оценить свои будничные передвижения, следить за состоянием здоровья в течение 14 дней и в случае, если появились похожие на грипп симптомы, звонить на номер 113.
Всех, у кого есть признаки инфекции дыхательных путей - кашель, проблемы с дыханием, воспаление горла и повышенная температура, - SPKC призывает соблюдать ряд условий: не посещать общественные места, не ходить на работу и в гости. Это касается и детей. Нужно связаться с семейным врачом и, если состояние позволяет, лечиться дома. Также нужно избегать общения с пожилыми людьми, так как люди в возрасте наиболее подвержены риску заболеть новым видом коронавируса.
Сообщается, что в четверг дополнен список стран, на которые распространяются особые меры предосторожности.
Это Нидерланды, Великобритания, Швеция, Норвегия, Бельгия, Дания, США, Греция и Исландия. По возвращении из этих стран детям 14 дней придется провести на домашнем карантине. В целом на данный момент в списке 17 стран. Ранее не рекомендовано было ехать в Китай, Южную Корею, Иран, Японию, Сингапур, Италию, Испанию, Францию, Германию, Австрию и Швейцарию. Нужно принимать во внимание также то, что по возвращении из этих стран детям 14 дней придется провести на домашнем карантине.
"Туристы, держитесь вместе"
Латвийским туристическим группам, которые застряли в охваченных коронавирусом странах, следует любой ценой держаться вместе, а не искать индивидуальных решений, как добраться до Латвии, заявила в передаче ЛТВ Rīta panorāma руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.
Для начала она напомнила, что в период эпидемии людям вообще не следовало бы путешествовать, так как можно не только заболеть, но и неожиданно попасть в карантин, где придется провести несколько дней без средств к существованию.
В свою очередь, тем, кто находится в странах повышенного риска и не может вернуться домой, ответственнее было бы не разделяться и искать каждому свои способы, а вернуться в Латвию всем вместе специально заказанным автобусом или авиарейсом из другого аэропорта.
"Главное, чтобы мы [NMPD] были информированы и могли уделить этой группе усиленное внимание. Хуже, если они вернутся по одному и мы не сможем контролировать ситуацию", - сказала Ципуле.
Нагрузка выросла
Ципуле указала, что значительно выросла нагрузка центра оперативного управления NMPD, который ответственен за обслуживание звонков и планирование выездов бригад скорой помощи. В основном это связано с тем, что специальные бригады все чаще выезжают брать анализы на Covid-19. Кроме того, люди часто звонят в NMPD со своими вопросами и опасениями. В службе увеличено количество консультантов и создано специальное рабочее место для упорядочения логистики.
По словам Ципуле, для обычных бригад, которые не работают с потенциальными больными Covid-19, в повседневной работе ничего не изменилось. Правда, и для них есть риск случайного соприкосновения с зараженными. Например, недавно бригада неотложной помощи выезжала на драку, один из участников которой недавно вернулся из Милана. Медики были помещены в кратковременный карантин, сдали анализы, которые оказались отрицательными, и вернулись к работе.
Ципуле отметила, что из-за нагрузки NMPD отказывается от таких платных услуг, как дежурство на публичных мероприятиях, проводимых частными лицами.
По ее словам, NMPD пока хватает защитных средств, так как резервы стали создаваться сразу после начала эпидемии в Китае. "С развитием ситуации это может превратиться в проблему, но это проблема всей Европы, и над ней работают", - сказала Ципуле.