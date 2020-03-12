Чт, 12.03.2020
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Сovid-19: Минздрав призовет остановить учебные процессы; могут закрыть границу
Дополнено в 11:00

Илзе Винькеле

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министерство здравоохранения на запланированном в четверг заседании Совета по кризисному управлению призовет с понедельника, 16 марта, прекратить учебный процесс в дошкольных учреждениях и вузах, сообщила в своем Twitter глава Минздрава Илзе Винькеле. В распоряжении агентства LETA также есть информация, что в ходе заседания могут рассмотреть возможность о закрытии государственной границы Латвии, чтобы пресечь распространение вируса. 

Глава Минздрава призовет принять решение о двухнедельном карантине после весенних школьных каникул, и установить ограничение на массовые мероприятия - до 500 человек. 

Министр образования и науки Илга Шуплинска также написала в Twitter, что после каникул в течение двух недель в школах планируется ввести удаленное обучение. Сейчас Министерство образования и науки (МОН) собирает информацию о том, какие способы удаленного обучения и скольким школьникам доступны.

Как известно, в Латвии уже десять заболевших Covid-19. Всемирная организация здравоохранения присвоила распространению нового вида коронавируса статус пандемии. 

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