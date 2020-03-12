Сovid-19: Минздрав призовет остановить учебные процессы; могут закрыть границу
Министерство здравоохранения на запланированном в четверг заседании Совета по кризисному управлению призовет с понедельника, 16 марта, прекратить учебный процесс в дошкольных учреждениях и вузах, сообщила в своем Twitter глава Минздрава Илзе Винькеле. В распоряжении агентства LETA также есть информация, что в ходе заседания могут рассмотреть возможность о закрытии государственной границы Латвии, чтобы пресечь распространение вируса.
Глава Минздрава призовет принять решение о двухнедельном карантине после весенних школьных каникул, и установить ограничение на массовые мероприятия - до 500 человек.
Krīzes vadības padomei rosināsim pieņemt lēmumu par 2 nedēļu karantīnas noteiktšanu pēc skolēnu brīvdienām skolās, klātienes mācību pārtraukšanu AII, pirmsskolas iestādēs no pirmdienas. Pasākumu ierobežošana līdz 500 cilvēkiem.— Ilze Viņķele (@Vinkele) March 12, 2020
Министр образования и науки Илга Шуплинска также написала в Twitter, что после каникул в течение двух недель в школах планируется ввести удаленное обучение. Сейчас Министерство образования и науки (МОН) собирает информацию о том, какие способы удаленного обучения и скольким школьникам доступны.
Kā jau šorīt minēju intervijā LR, pēc skolēnu brīvlaika skolās mācību procesu plānots noteikt divas nedēļas attālināti. Šobrīd IZM apzina, cik pieejami un kādi bērniem ir saziņas veidi. Pēc krīzes padomes sēdes sekos sīkāka informācija.— Ilga Šuplinska (@ISuplinska) March 12, 2020
Как известно, в Латвии уже десять заболевших Covid-19. Всемирная организация здравоохранения присвоила распространению нового вида коронавируса статус пандемии.