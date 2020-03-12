Сovid-19: Минздрав призовет остановить учебные процессы; могут закрыть границу

Министерство здравоохранения на запланированном в четверг заседании Совета по кризисному управлению призовет с понедельника, 16 марта, прекратить учебный процесс в дошкольных учреждениях и вузах, сообщила в своем Twitter глава Минздрава Илзе Винькеле. В распоряжении агентства LETA также есть информация, что в ходе заседания могут рассмотреть возможность о закрытии государственной границы Латвии, чтобы пресечь распространение вируса.