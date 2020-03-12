Neatkariga Rita Avize с мая будет выходить только в цифровом формате

Как сообщается на портале nra.lv, последний номер бумажной газеты выйдет 30 апреля. Редактором цифрового издания будет многолетний комментатор газеты и бывший редактор Dienas Bizness Юрис Пайдерс, а порталом nra.lv будет по-прежнему руководить Илзе Залите.

Как заявил председатель правления Mediju nams Наурис Капостиньш, будет изменен формат, а не ценности издания. По его словам, переход к цифровому формату - закономерный шаг в развитии, так как число читателей платформы nra.lv уже сейчас в 8-10 раз больше, чем печатной газеты.