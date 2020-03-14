RUS TVNETКрасоткаЖизньНамасте, удары локтем, воздушные поцелуи, или Как вирус поменял привычный этикет 15 марта 2020, 0:00Намасте, удары локтем, воздушные поцелуи, или Как вирус поменял привычный этикетrus.tvnet.lvПродолжение статьи1 / 6ДалееПринц Чарльз и намастеФОТО: Reuters/ScanPixИ только приветствуется, что мы осторожны и ответственны при угрозе коронавируса! Продолжение статьи1 / 6ДалееПринц Чарльз и намастевирусвирусыелизавета iiиспанияиспанцыкоролева елизаветакоролевская семьякоронавирусКоронавирус COVID-19нидерландыприветствиепринц гаррипринц чарльзрукопожатиерукопожатияэтикет